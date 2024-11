Alcalde de Zacualtipán, Hidalgo, tiene orden de aprehensión por violación en Edomex

HIDALGO (apro).- Amado Pérez Hernández, alcalde con licencia de Zacualtipán, Hidalgo, confirmó que existe una orden de aprehensión en su contra, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de violación. El edil emanado del Partido del Trabajo (PT) acusó un armado político de la carpeta, mientras busca, mediante amparos, no ser detenido.

“Hace un momento me llegó una noticia, sonó mi teléfono (…) y me llega un tema que la verdad me preocupa por la forma en la que se está manejando”, abrió el munícipe un mensaje a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook, para después dar a conocer que le comunicaron, “de buena fuente”, que la Fiscalía General de Justicia mexiquense tiene una orden de aprehensión “por un delito que supuestamente cometí en el Estado de México”. Según su narrativa, se enteró de la acción en su contra el miércoles pasado, cuando grabó el video, que subió hasta el lunes 4 de noviembre.

“Tiene muchísimo tiempo que no voy (…), esporádicamente paso por Ecatepec, llegó ir a realizar algunas compras a la Ciudad de México; es más, tiene años que no visito ningún municipio del Estado de México y ahora sale esta situación”, añadió.

El petista no dio pormenores del caso por el que se le acusa, pero insistió en que se debe a que “alguien” no quiere que continúe al frente del ayuntamiento, además de acusar a su antecesor, Edgar Moreno Gayosso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de estar detrás del caso, ya que, supuestamente, Pérez Hernández sacaría “a la luz” situaciones muy “oscuras” del gobierno antecesor, de las cuales tampoco dio detalles.

“Yo sería incapaz de hacer una atrocidad de esas. Lo digo mirándolos de frente; no tengo de que avergonzarme”, dijo en su defensa.

En el mensaje que compaña el clip, el alcalde con licencia aseguró que “una vez más la difamación y la calumnia son utilizadas para desacreditar a mi persona”, y lo atribuye a que “hoy más que nunca veo un pueblo motivado, entusiasmado y alegre por el inicio de un nuevo gobierno que trae consigo el verdadero cambio. Es evidente la preocupación de los que se sintieron dueños y amos de la administración pública de Zacualtipán. Hoy nos quieren arrebatar de una manera cobarde un proyecto legítimo”.

Además de pedir audiencia con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el fiscal José Luis Cervantes Martínez, solicitó “a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a su titular licenciado Francisco Fernández Hasbun de la manera más atenta y humana no se presten a esta pifia, a esta chicanada procesal; en pocas palabras, no le hagan el trabajo sucio a Edgar Josué Moreno Gayosso. Confío en su buen trabajo de investigación e inteligencia, señor procurador”.

El 23 de octubre, Pérez Hernández solicitó licencia a su cargo por 30 días, sin goce de sueldo; desde antes, buscaba la protección federal para evitar ser detenido por cualquier orden de aprehensión girada en su contra, sin que se conociera el presunto delito por el que se amparaba.