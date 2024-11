Corte no debió revisar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial: Pérez Dayán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debió revisar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, sin embargo, esto no define el resultado de la discusión.

Durante la sesión en la que el pleno de la Corte analiza la propuesta del ministro Juan Luís González Alcántara Carrancá para invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, Pérez Dayán adelantó que, para él, la reforma judicial no es de materia electoral, como planteó el ponente y que, por ello, no procede la acción de inconstitucionalidad como medio para impugnarla.

“Por más que me trate de convencer a mi mismo de lo contrario, resolver en el sentido del que propone la propuesta sería, lo digo con todo el respeto y en fuero de mi propia persona, responder a una insensatez del texto supremo con otra insensatez, al forzar una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, dijo.