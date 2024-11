“Fue una imprudencia”: Rocha Moya culpa a Mazatlán por la alerta de viaje que emitió Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que Canadá emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que el gobierno municipal cometió una “imprudencia” por alertar a la ciudadanía sobre una “única” balacera.

“Tuvimos problemas en Mazatlán. Fue una imprudencia de alguien en el gobierno municipal. Publica el día que hubo esa balacera, única en Mazatlán: ‘¡no salgan de su casa, por favor, cuídense!’. Pues lo agarró el gobierno canadiense y ya nos lo restregó a nosotros”, dijo el gobernador morenista en conferencia.

El mandatario sinaloense explicó que se comunicó con el gobierno canadiense para conocer los motivos por los que se emitió dicha alerta.

“Yo inmediatamente hablé a la cancillería y hablamos al gobierno canadiense. ‘Oye, ¿por qué mandaron la nota esa de alerta para Mazatlán?’. Y me dice: ‘pues por culpa de ustedes, ustedes están llamando a que no salgan, entonces no vamos a decirle a la gente nuestra que vaya’”.

Rocha Moya informó que ya se está trabajando en que el gobierno canadiense retire dicha alerta, pues asegura que la ciudad de Mazatlán se encuentra tranquila para recibir a los turistas extranjeros y nacionales.

Para este trabajo se llevarán a cabo mesas de diálogo entre el nivel municipal, estatal, federal y el gobierno de Canadá.

Canadá emitió una alerta para que sus habitantes no viajen a Mazatlán, Sinaloa, luego de los hechos violentos reportados el fin de semana del 26 y 27 de octubre, y pidió que quienes se encuentren en este territorio extremen precausiones y se mantengan atentos a los medios de comunicación.

Esta tarde se reunió Wendy Hardouin, cónsul de Canadá; Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa de Mazatlán, y Celia Jauregui, directora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (Sedectur).

Medios locales reportan que, como resultado de esta reunión, la cónsul declaró que es decisión del gobierno en Ottawa y de la embajada canadiense retirar la alerta de viaje hacia este destino turístico.