La Suprema Corte entierra el proyecto de González Alcántara y la reforma judicial va

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la propuesta de invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados planteada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Al no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos el Pleno no entró a la discusión de fondo para determinar si la reforma judicial viola o no los principios de independencia judicial y quedará tal como fue aprobada en el Congreso de la Unión.

Esto, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán rompió con el bloque mayoritario al afirmar que la Corte no debió ni siquiera estudiar las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra la reforma judicial sino desecharlas.

El fallo de la Corte fue emitido luego de siete horas de discusión, que incluyó una hora de receso, en las que ante la pérdida de los ocho votos la ministra presidenta, Norma Piña, consultó a sus compañeros si aplicarían literalmente la Constitución actual que establece seis votos para invalidar leyes y no ocho votos.

Por mayoría de seis votos los ministros declararon que al continuar la integración de 11 en el Pleno, se requieren los ocho votos para invalidar cualquier norma de carácter general.

Aunque el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que debían aplicarse los seis votos contemplados en la reforma judicial, indicó que ante las posturas de Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Pérez Dayán, de sobreseer el caso, no valía la pena siquiera entrar a la discusión de fondo puesto que no se reunirían los votos necesarios para aprobar la invalidez que planteó en el proyecto.

“No creo que sea correcto entrar al fondo del asunto, las reglas del juego no se establecen en la misma jugada; con la misma autocontención que guio la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar, es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán”, declaró.

En consecuencia, la reforma judicial se quedará tal como está y el proceso de elección judicial continuará su curso.