Legisladores del PAN piden a ministros que no cedan ante presiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, afirmó que los legisladores panistas fueron a mostrar su apoyo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a pedirles que resistan, ya que este día tomarán una decisión histórica.

Entrevistada por este medio a las afueras de la SCJN, reiteró que espera que los ministros “resistan”, luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no importa la resolución de los ministros, ya que tiene un plan.

“Venimos precisamente a brindar apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y a dar nuestro respaldo a los ministros de la Corte. Hoy es un día histórico, se va a tomar una resolución histórica y les pedimos a los ministros de la Corte que aguanten, que resuelvan conforme a derecho poniendo por encima de cualquier interés personal el interés de nuestro país.

Sobre lo dicho por Sheinbaum, expresó: “Me temo mucho que pueda ser una respuesta autoritaria en el sentido de que ellos ya resolvieron, las decisiones están tomadas y que las cosas son como se resolvió por la mayoría oficialista de Morena en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Desafortunadamente esta mayoría oficialista se asume como que representa al pueblo de México y que esto le da la autoridad de cambiar la Constitución para lo que le resulte conveniente. Y la verdad, no representan más que a una parte, en todo caso, de la población y ojalá no sea una respuesta autoritaria”, detalló.

La senadora explicó que luego de que se aprobará la reforma sobre inimpugnabilidad sobre reformas constitucionales, éstas no aplican a la resolución del ministro Juan Luis Gutiérrez Alcántara Carranca, pues no tiene retroactividad.

“En este caso era una oportunidad histórica porque la pretendida retroactividad que tiene esta reforma pasada no aplicaba a esta resolución. Hablaba de que era retroactiva para asuntos en trámite y, de acuerdo al propio proceso dentro de la Corte, ya no está en trámite. Ya se cerró el trámite y la resolución del ministro González Alcántara Carranca está para resolución, ya no es trámite. No le alcanza la pretendida retroactividad”, explicó.

Para finalizar, la senadora panista pidió al bloque de ministros que resistan las presiones que puedan tener por parte del partido oficialista y que resuelvan conforme a los intereses del país.

“Mire, que este es un momento histórico para todos los que estamos aquí, para ellos. Ellos pueden hacer historia. Seguramente hay muchas presiones respecto de ellos por parte del oficialismo de Morena. Presiones de tipo familiar. Seguramente órdenes de aprehensión, averiguaciones, porque esto ya ha pasado antes. La petición es que aguanten, que aguanten la presión y que hagan lo que deben de hacer. Resolver conforme a derecho y conforme a los intereses de este país”, finalizó.