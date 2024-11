Ministro Luis María Aguilar: “Estamos tristes porque podíamos haber conseguido más”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Luis María Aguilar Morales afirmó estar triste porque no se logró invalidar parcialmente la reforma judicial y agradeció a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) su apoyo a la institución.

Esto, luego de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial fueron desestimadas por no reunirse los ocho votos para avalar la propuesta de Juan Luis González Alcántara Carrancá que “rescataba” a más de mil 600 juzgadores de ser cesados anticipadamente para ser sustituidos por elección popular.

Aguilar Morales salió de la Corte a encontrarse con los cerca de mil 800 trabajadores del PJF, estudiantes de Derecho y manifestantes que se reunieron afuera del recinto judicial a seguir la sesión en apoyo al proyecto de González Alcántara Carrancá y que permanecieron pendientes del resultado por más de 7 horas.

“Gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad, sobre todo por la lucha que ustedes no han cesado”, les dijo.

“Tratamos de hacer todo lo posible, ustedes lo saben, lo vieron, pero bueno no siempre se pueden las cosas, desgraciadamente en este caso”.

Reconoció estar triste con el resultado de la sesión, pues consideró que su esfuerzo no fue suficiente.

“Vengo a agradecerles su apoyo, su atención, su solidaridad con el Poder Judicial de la Federación, todos somos Poder Judicial de la Federación; gracias y ahí vamos, la verdad estamos tristes porque podíamos haber conseguido más, yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero no fue suficiente, no hubo la gente que se solidarizó con nosotros, no fue suficiente”, indicó el ministro cuyo rostro mostraba un gesto de decepción.

“Muchas gracias compañeros, los quiero muchísimo, son ustedes verdaderamente el alma del Poder Judicial de México, democrático e independiente”.

Aguilar Morales forma parte del bloque de ocho ministros que decidió renunciar a la Corte para no participar en la elección judicial de 2025.

Esto, pese a que el próximo 30 de noviembre, luego de 50 años de carrera judicial, concluirá su periodo como ministro de la Corte.