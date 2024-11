“Larga vida al ministro Pérez Dayán”: Noroña celebra el voto decisivo en la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharan la propuesta de invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, así como las acciones de inconstitucionalidad, y el ministro Alberto Pérez Dayán rompiera el llamado bloque de contención de ocho ministros, Gerardo Fernández Noroña celebró al jurista y el triunfo al oficialismo: “larga vida al ministro Pérez Dayán”.

Durante la sesión del pleno del Senado de la República con el tema “La situación política del país”, el presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña, en su primera intervención en tribuna arremetió contra los ministros que buscaban darle entrada al proyecto que invalidaba parcialmente la reforma al Poder Judicial.

“Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra oposición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: ‘yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional’. Larga vida a Pérez Dayán”, afirmó.

“Siete ministros ayer se derrotaron a sí mismos, envileciéndose, porque como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución”, resaltó.

El senador afirmó que los ministros querían que se eligieran al Tribunal de Disciplina.

“Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte. Por qué sí al Tribunal de Disciplina. Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales.

“Se abrió, primero, una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: ‘Yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición’; no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente.

“Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla la ministra presidenta Norma Piña dijo: ‘Son seis porque la Constitución dice que seis’. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que seis cuando sea de nueve, mayoría calificada son ocho, no seis”, dijo.

Para finalizar, el legislador dijo que los ministros actuaron con irresponsabilidad y alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional.

“Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a dos ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar a decir: ‘No. No, hasta ahí no podemos llegar’, al decir que seis y luego si no lograban seis iban a decir que cinco, que porque tenía voto de calidad la presidenta”, finalizó.