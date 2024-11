Norma Piña quiso aplicar una "pirueta inconstitucional": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una “pirueta inconstitucional” es la que quiso aplicar la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para aceptar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con seis votos a favor, ´obedeciendo´ la nueva reforma constitucional, que al mismo tiempo era para invalidarla, pero con la presencia de 11 ministros, afirmó la presidenta Claudia Sheinbuam; ganó “la cordura, frente a locura”.

En la conferencia presidencial, también reconoció que los ministros Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo se negaron a ese procedimiento, aunque no son afines a este gobierno.

“Ahí otros dos ministros dicen a ver no o sea no podemos hacer eso, que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo. Que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen a ver esto no puede ser”.

Por estas razones, la presidenta afirmó que “imperó la razón, triunfa el pueblo de México y la Constitución y estado de derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura, frente a locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte”.

La jefa del Ejecutivo federal comenzó esta postura al señalar el procedimiento en que se dio la discusión este martes en la Corte que fue “interesante” e inició con la explicación de que tiene 11 ministras.

“Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad, que era parte del proyecto del ministro Carrancá, se requería que votaran ocho, así está establecido hoy que lo conforman 11, la reforma que se aprobó que ya es parte de la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras van a ser nueve, se reducen en dos”.

Reiteró que “en la votación se requerían cuatro votos para que no avanzara la inconstitucionalidad, se necesitaban ocho votos... cuatro votos en contra” y recordó que quienes votaron por no invalidar parcialmente la reforma constitucional fueron las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Alberto Pérez Dayán. “Son cuatro votos, ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá”.

También se refirió a quienes se manifestaron contra la reforma judicial, aunque minimizó la cantidad de personas que participaron afuera de la Suprema Corte, a un costado de Palacio Nacional.

“La oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización, muy pocas personas realmente, hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación siempre, hay libertades en México, pero hay democracia y la otra porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la República, la división de poderes”.

Respondió que en su gobierno es al contrario porque se trata de la decisión es más republicana porque fortalece al Poder Judicial como autónomo elegido por el pueblo.

“Vi algunas publicaciones que decían vamos a rescatar a la república, si hoy está más fortalecida que nunca. Fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de estado de derecho y prevalece la democracia y por eso digo la fuerza de la razón”.

A partir de ahora viene una serie de reformas secundarias, por ejemplo, la que establece los casos que tendrán que resolverse en seis meses, como los asuntos mercantiles. “En este caso tienen que modificarse procedimientos de diversas leyes para que eso pueda ser real porque no es solo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias”.

La próxima que el gobierno presentará la ley orgánica del Poder Judicial que establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que sea clara su labor. “Que haya también la capacidad de un juez si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal de decir no estoy de acuerdo, todo eso todavía viene” y fue enfática: “Pero la Constitución hoy establece que se van a elegir juezas, ministras y magistradas del Poder Judicial y es un avance muy importante para la democracia en México”.