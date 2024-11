Sheinbaum aplaude postura de Pérez Dayán: "ha de haber tenido toda clase de presiones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado” el ministro Alberto Pérez Dayán para votar contra la reforma judicial, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum, al romper el bloque de ocho votos que se necesitaban para invalidar los cambios constitucionales.

La jefa del Ejecutivo Federal incluso llamó a escuchar la intervención del ministro Pérez Dayán “y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse”.

Insistió en que se podrá tener diferencias con ese ministro, “pero en este caso es nítida su presentación y si ya lo hice antes por qué ahora voy a estar en contra. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no está en el marco de la Corte”.

La Doctora Sheinbaum Pardo expuso a quienes votaron en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía invalidar parcialmente la reforma Judicial: las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Alberto Pérez Dayán.

“Las otras tres ministras también hacen intervenciones muy importantes, pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad porque ya está en la constitución. Incluso dice que hay otros casos donde él votó así”.