Polos de desarrollo e inversión sin empleos precarios, los temas del encuentro de Sheinbaum con BlackRock

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La localización de polos de desarrollo y oportunidades de inversión, pero sin empleos precarios para trabajadores mexicanos, fueron los puntos que abordó la presidencia Claudia Sheinbaum con Larry Fink, presidente de BlackRock.

“Coincidió en que en efecto es un muy buen momento para México y el desarrollo económico y le planteamos que no es el pasado, en lo que lo que ofertaba México eran los bajos salarios, no”, advirtió.

Lo que le plantearon es “el proyecto de los polos de bienestar, en dónde hay oportunidades de inversión, en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país, cómo ordenar esa inversión para el desarrollo de México”.

Coincidieron, dijo, en el desarrollo de puertos, de carreteras, “esquemas que se desarrollaron con el presidente López Obrador de inversión mixta, todo ello fue parte de la conversación y él coincide en que es un muy buen momento para México, que en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica que se mostró el día de ayer”.

En especial habló del peso mexicano frente al dólar y consideró que es “una moneda fuerte, fue un día de muchos movimientos, de muchos volúmenes de movimientos relacionados con el peso”.

Dijo que en la “reunión importante” les dio la oportunidad de que se conozca cuál es el plan que tiene su administración “y los buenos indicadores que tenemos a partir de la entrada de la cuarta transformación porque cambió el modelo económico, cambió el modelo de hacer gobierno”.

La presidenta confió en que México entró a un nuevo proceso histórico que ha dado resultados, el cual, afirma, “se sustenta en el humanismo mexicano, en la economía moral, pero por más que nuestros principios sean sólidos y no hubiera resultados, entonces sería difícil defenderlo y el proyecto en el sexenio del presidente López Obrador dio muchísimos resultados”.

Entre esos resultados son: la mejora en las condiciones de vida, disminución de la pobreza, de las desigualdades, desarrollo de nueva infraestructura, programas de bienestar, avances en educación, salud y hay resultados.

“Ahora en el segundo piso de la cuarta transformación partimos de ahí para seguir desarrollando al país y ahí hay espacio para todas y todos los mexicanos de buena voluntad porque hay unos que no quieren ser parte de este proceso en México.

Ahí hay espacio para las y los empresarios, para las universidades, para los institutos tecnológicos, sobre todo para el pueblo de México que es el principal protagonista de esta transformación”, aseguró.

Destacó que la ciudadanía mexicana debe sentirse orgullosa, de que México está entre los cinco países que más ingenieras forma.

“Eso es una riqueza enorme, no lo tiene cualquier país, no es ofrecer aquí hay bajos salarios, no, es esta es la riqueza de México y por supuesto en un modelo de desarrollo soberano pero donde la inversión extranjera es una parte impeotnete de este proceso”.

También habló de que el país tiene el récord de inversión extranjera directa en el periodo del presidente López Obrador y confió en que así seguirá.

“Nosotros somos una potencia cultural, que eso no se nos olvide nunca y somos la doceava economía del mundo. El presidente López obrador nos llevó del lugar 15 al lugar 12 y México va a seguro de desarrollado y sobre todo pensando en el bienestar de las y los mexicanos. No solamente son indicadores económicos; también seguir desarrollando nuestra ciencia la técnicos y también el contenido nacional de las inversiones para que se potencie el desarrollo de nuestro países”.