Es el gobierno de EU quien tiene que explicar cómo fue la captura del Mayo Zambada: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quien tiene que dar explicaciones por la forma, el tiempo y las agencias participantes de la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, es el gobierno de ese país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. “Todavía hay tiempo”.

Acusó que en el gobierno de Joe Biden, que está por concluir, en el caso de los Chapos y los Mayos no hubo colaboración y coordinación, pese a que es lo que ha ofrecido el gobierno mexicano.

También reprochó que México cumplió con las extradiciones que solicita Estados Unidos y afirmó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador es cuando más trámites de este tipo se dieron.

En la edición de noviembre, la revista Proceso publicó una investigación sobre cómo Joaquín “El Chapo” Guzmán planeó, desde la cárcel, la entrega del Mayo para que sus hijos Ovidio y Joaquín obtuvieran beneficios; este último maniobró la “estrategia” y para el traslado fueron ayudados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

“Hace cerca de un año –la fuente no logra poner fecha exacta–, al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se le permitió enviar una carta a México por medio de sus abogados. La misiva iba dirigida al mayor de los hijos que engendró con Griselda López: Joaquín Guzmán López. En ella, según relatan a Proceso dos fuentes del gobierno federal estadunidense y dos más dentro de la propia familia Zambada, el Chapo enviaba una extraña instrucción: “Tú ya sabes quiénes son los objetivos. Ya sabes qué hay que hacer”, relata el reportaje de Luis Chaparro.

Ante la exposición de este reportaje la presidenta Sheinbaum expresó:

“Resulta muy interesante la investigación porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado y de la intervención de la agencias estadunidenses, lo que nosotros planteamos es colaboración y coordinación y en este caso no la hubo”.

-A qué se atribuye que no se diera la información. Aun cuando en Estados Unidos veían los tropiezos en México no colaboraron (…) Entre gobiernos, ya no entre fiscalías, ¿que falló en esta cooperación o diálogo? o ¿Qué oculta Estados Unidos para hacer este tipo de operaciones sin que México, de acuerdo a la información oficial, esté enterado?, se le preguntó.

-Pues eso es lo que ellos tienen que contestar. Quien tiene que contestar son las agencias que participaron porque en el periodo presidente López Obrador ha sido uno de los periodos con más extradiciones, por ejemplo, entonces quien tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía general de justicia, por qué no se hizo saber al gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, alguna de las instituciones, pues no es México sino son los Estados Unidos.

Añadió que los funcionarios estadunidenses, sobre todo los involucrados en ese operativo, “son los que tienen que decir por qué realizaron esta operación de esta manera. Por eso la insistencia desde el primer día del presidente López Obrador de la información y que se dé completa y de por qué esta actuación”.

Por el lado mexicano, la Fiscalía General de la República es quien lleva el caso “y particularmente revisará los resultados de esta investigación y si sería importante saber si realmente ocurrió de esta manera como se muestra”.

-¿Se daría por perdido que todavía en este gobierno de Estados Unidos se pueda abordar?

-Todavía hay tiempo.