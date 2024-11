Identifican a los 11 cuerpos hallados en Chilpancingo; son vendedores desaparecidos en Chilapa

CHILPANCINGO (apro).- Los cuerpos de 11 personas abandonados la noche del miércoles en Chilpancingo fueron identificados como parte del grupo de pobladores Chautipan que desaparecieron del 21 al 27 de octubre en el municipio de Chilapa, informó la informó esta mañana la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).



No obstante, no se sabe nada del paradero de otras seis personas desaparecidas en las mismas circunstancias, entre ellos un menor de edad.



La FGE aseguró que mantiene operaciones de inteligencia y campo para la pronta ubicación del grupo de personas que se encuentran en calidad de no localizadas.

Foto: José Luis de la Cruz





Familiares consultados esta mañana pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado que no se cierre el caso y que se localicen con vida a las personas que aún no aparecen.



“Nos duele ver a nuestros familiares con el rostro destrozado. No se lo merecían”, lamentaron.



Las autoridades no han encontrado a Leonardo Giovanni N (menor de edad), Jaime Cayetano Tolentino, Joel Morales Tolentino y a los hermanos Pedro Ismael, Marco Antonio y Javier Barrera Millán.



En un comunicado la FGE informó esta mañana que tras un exhaustivo análisis forense interdisciplinario en la madrugada se identificó plenamente a 11 personas localizadas sin vida la noche del 6 de noviembre en el bulevar Vicente Guerrero, a la altura del Parador del Marqués en el municipio de Chilpancingo.



Con base a los resultados obtenidos, detalló, se determinó la identidad de dos mujeres, cuatro menores de edad y cinco hombres adultos, originarios de la comunidad de Chautipan, quienes eran buscados por esta Fiscalía.



Lo anterior, derivado de la carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas, por el delito de desaparición cometida por particulares, procediendo con la desactivación de las fichas de búsqueda que correspondían a las víctimas localizadas sin vida.



Las personas que fueron identificadas ayer jueves y la madrugada de este viernes son las mujeres Clara Francisco Cabrera y Flor Itulia Cabrera Sánchez.



Los adultos José Enrique Francisco Cabrera, Héctor Santos de la Cruz, Mario Francisco Millán, Inés Morales Lorenzo y Alfonso Francisco Cabrera.

Así como los cuatro menores, Diego Alonso Francisco Cabrera, Abraham Reyes Cayetano, Ángel Barrera Millán y Raymundo Santos Francisco.



Los familiares y vecinos aseguraron que el primer grupo que desapareció acudió a vender trastes de cocina a esa localidad y que ya llevaban 10 años haciéndolo para subsistir.



Los restos dejados el miércoles por la noche, de acuerdo con fuentes ministeriales estaban cercenados de las extremidades.



Durante la larga jornada de identificación de ayer, del gobierno del estado sólo se supo de un palomazo que la gobernadora Evelyn Salgado se echó la noche anterior con el cantante Jorge, el “Coque”, Muñiz en la inauguración de un centro turístico y cultural en Zihuatanejo.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Derivado de la información dada a conocer por la <a href="https://twitter.com/FGEGuerrero?ref_src=twsrc%5Etfw">@FGEGuerrero</a>, en relación a la desaparición y localización sin vida de integrantes de una familia de la localidad de Chautipan, he instruido a la Secretaría General de Gobierno del Estado, brindar un acompañamiento cercano y…</p>— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) <a href="https://twitter.com/EvelynSalgadoP/status/1854861922572607801?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Ante las críticas recibidas en redes sociales, entre las que está la petición de su renuncia, la mandataria manifestó hoy en sus cuentas oficiales que su gobierno brindará acompañamiento cercano y permanente a las familias de las víctimas.



Los gastos funerarios fueron cubiertos por el gobierno municipal.



A las 10:15 de la mañana cinco carrozas resguardadas con patrullas de la policía estatal salieron rumbo a la comunidad de Chautipan, ubicada a una hora y media de Chilpancingo.



Este nuevo episodio de violencia se da a un mes del asesinato del alcalde de la capital de Guerrero, Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.