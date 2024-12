Rocío Nahle asumió como la primera gobernadora en la historia de Veracruz; asiste Sheinbaum

XALAPA, Ver. (apro).- Este domingo 1 de diciembre, Rocío Nahle García asumió oficialmente el cargo de gobernadora de Veracruz, marcando historia en el estado, al convertirse en la primera mujer en llegar en 200 años de gobierno.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Congreso de Veracruz, contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador saliente Cuitláhuac García, y representación de figuras políticas, entre ellas, más de una decena de gobernadores, diputados federales, ministros, y el único ex gobernador invitado fue Dante Delgado.

En su discurso, la morenista destacó que, al asumir como la gobernadora número 85 del estado, después de 200 años de gobiernos encabezados por hombres, se abre un nuevo camino para las mujeres veracruzanas.

En su intervención en la máxima tribuna del congreso, citó las palabras de la presidenta Sheinbaum: “Les digo a todas las veracruzanas, tomando el dicho de nuestra Presidenta, que no llego sola, llegamos todas”.

“Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres veracruzanas, a nuestras abuelas madres, hijas, nietas y todas las niñas decirles que sí se puede, que ahora es posible ser lo que queramos ser. Que por primera vez una mujer llega al Gobierno del Estado preparándome trabajando luchando y en algunos casos resistiendo”, dijo.

Nahle destacó que su ascenso a la gobernatura no solo fue una batalla electoral, sino también ideológica con severos tintes machistas: “Nos recordaban cuando todavía en el siglo 19 y principios del 20 se discutía el tema del rol de la mujer en la sociedad incluso se acuñaron frases como: mujer que aprende latín no encuentra marido, ni tiene buen fin o mujer que se independiza, no asiste a misa”.

Aseguró que su gobierno se enfocará en erradicar la discriminación por género, origen, etnia o credo, y destacó que el avance logrado hasta ahora debe fortalecerse sin dar un paso atrás.

También hizo referencia a sus raíces zacatecanas y expresó: "Reafirmo que un veracruzano es quien esta tierra bendita vio nacer, como aquellos que hemos formado una familia y servido a este noble pueblo".

La nueva gobernadora aseguró: "Soy una mujer capaz, fuerte y preparada, y en los próximos seis años me verán trabajar para ser su gobernadora. Aunque soy la primera, espero que no sea la única. Después de mí, que lleguen más mujeres que compensen esta deuda histórica, y que sigamos preparándonos. No les fallaré".

Reorganizar seguridad e infraestructura, sus principales compromisos

Después de su toma de protesta, la nueva gobernadora se trasladó a la Plaza Lerdo de Xalapa donde recibió el bastón de mando de parte de 13 pueblos originarios y ahí dirigió un mensaje a los veracruzanos sobre los compromisos de sus primeros 100 días de gobierno.

Entre sus principales propuestas están: la presentación de una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Orgánica de la Administración del Estado para que todas las licitaciones de obras públicas en el estado se concentren en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

También anunció la reorganización de la Secretaría de Seguridad Pública para optimizar recursos y fortalecer la inteligencia y vigilancia en todo el estado.

“Propondremos devolver a los municipios el control de tránsito y movilidad, eliminando concesiones abusivas e ineficientes, y estableciendo una coordinación efectiva entre el estado y los municipios”.

Anunció también un convenio interestatal con Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas para garantizar tranquilidad en zonas colindantes y la creación de un contingente de seguridad en las carreteras, que trabajará en coordinación con la Guardia Nacional para vigilar y agilizar el tráfico vehicular en las carreteras del estado.

Revisión a concesiones de transporte público

Dijo que se revisan las concesiones del servicio público de transporte, tanto urbano como de arrastre, así como de los trámites y licencias estatales. “No permitiremos abusos, evasión fiscal ni concesiones perjudiciales para el estado”.

Más centro de justicia de las mujeres y jueces con equidad de género

En materia de género anunció un aumento de 18% al presupuesto de seguridad, equivalente a más de 400 millones de pesos, para comenzar la construcción de cuatro nuevos Centros de Justicia para las Mujeres.

También anunció que se contará con fiscales y jueces especializados para atender a las víctimas de violencia, incluyendo medidas de protección sin necesidad de denuncia. Además, se fortalecerá la creación de la Fiscalía Especializada para erradicar el feminicidio, con atención inmediata de un juez en línea.

La nueva gobernadora se refirió a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en una línea: “Seguiremos trabajando de la mano para que las familias se reencuentren con aquellos ausentes”.

Infraestructura

En materia de infraestructura destacó la cancelación de la caseta de cobro de Coatzacoalcos y la cancelación de concesiones. También anunció la licitación de varias obras carreteras en el estado.

Educación : nuevas becas en Veracruz

En materia de educación la nueva gobernadora anunció dos nuevas becas para el beneficios de 5 mil jóvenes de tecnológicos y universidades por 1900 pesos bimestrales con una inversión de 47.5 millones de pesos.

Y otra en beneficio de 4 mil 080 alumnos de preescolar en zonas de alta marginación por 1 mil 200 pesos bimestrales, con una inversión total de 24 millones 500 mil pesos.

Campo, salud y turismo

Anunció un presupuesto de 32% más al campo veracruzano, la firma de convenios y la realización de 12 grandes eventos turísticos en el estado, además del lanzamiento de la campaña: “Veracruz está de moda”.

También anunció la implementación del programa “ camionetas para la salud” para garantizar la distribución diaria de medicamentos a todas las regiones del estado.

Se promoverá hablar bien de Veracruz

En su discurso, la gobernadora dijo que en su gobierno el respeto a la libertad estará garantizado.

“Promoveremos hablar bien de Veracruz y de su gente, rompiendo con el estigma inmerecido que por años han impuesto algunos actores y responsables”.

Nahle defendió que lo que dijo es el verdadero rostro del estado, en respuesta a las críticas y comentarios negativos que, según ella, distorsionan la realidad del estado.

“Se habla mal de Veracruz, pero lo que ocurre aquí es lo mismo que pasa en cualquier otro estado. Sin embargo, a nivel nacional, se hace eco de lo negativo. Veracruz es maravilloso. Tenemos una cultura vasta y una gente trabajadora. Es injusto que se haga eco de lo que no es Veracruz. Veracruz es alegre, amigable y eso vamos a promover”, comentó la mandataria.