Fernández Noroña no invitará a Norma Piña a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que no invitó ni invitará a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la periodista Ninfa María Deándar Martínez, exdirectora del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo.

En entrevista en el Senado de la República, el legislador resaltó que la ministra Norma Piña perdió todo su respeto al buscar tener mayoría con seis integrantes en la sesión del 5 de noviembre, cuando discutían la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

"No la he invitado, no la he invitado ni pienso hacerlo. A ver, no uso eufemismos. La verdad es que yo hice un esfuerzo por tender un puente de comunicación con la presidenta de la Corte y me pareció que avanzaba bien, y luego pasó todo lo que hemos visto, ¿no?

"Particularmente esa sesión del 5 de noviembre, que quedará en el diario de la ignominia de la historia del Poder Judicial. O sea, el que quisieran echar atrás la Constitución vigente, eso es un exceso terrible porque no tiene ninguna facultad.

“Pero digamos que en derecho se discute y las cosas pueden ser controvertibles, pero el que haya planteado y puesto a votación que la mayoría calificada era de seis con una integración de 11 ministros de la Corte, eso sí ya era el colmo de la majadería, de la mala fe, de la desesperación, y perdió. Entonces, después de eso, a mí en lo personal, perdió todo respeto que pudiera tener hacia la presidenta de la Corte”, resaltó.

Fernández Noroña también habló del reconociendo que se le entregará a la periodista Ninfa Deándar, a quien la calificó como una mujer excepcional.

"Bueno, lo positivo es que es un reconocimiento más que merecido a Ninfa Deándar, una mujer que se ha dedicado al periodismo, como ustedes, toda su vida. Que vivió momentos durísimos en el periódico El Mañana, que cumplió más de 100 años; agresiones físicas, la pérdida de un hijo, que es un eufemismo para decir que se le murió un hijo en el marco de toda esa lucha, agresiones del crimen organizado al periódico, asesinato a su jefe de información en algún periodo.

“O sea, muy dura la tarea. Ella además se quedó viuda relativamente joven y sacó adelante a sus hijos, a sus hijas y al diario. Es una mujer excepcional”, explicó.

La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez en el Senado aprobó el acuerdo para que la activista y periodista Ninfa Deándar reciba el galardón, por lo que el próximo jueves se le entregará en el Pleno de la Cámara alta.