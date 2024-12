Tras bloqueos, Sheinbaum admite adeudos con empresas contratadas para el Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que existen adeudos con empresas proveedoras de materiales para la construcción del Tren Maya, razón por la que empleados de dichas compañías bloquearon carreteras.

"No son adeudos del gobierno con los trabajadores, son transportistas de materiales. Entonces, se contrata a las empresas; ustedes saben que el Tren Maya se hizo con empresas constructoras y con los ingenieros militares. Entonces, estas empresas constructoras o, en su caso, la Sedena hace contrataciones para el movimiento de materiales”, explicó.

El gobierno Federal hizo una revisión para determinar cuál es el monto pendiente para las empresas, en la que también intervino Sedena y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

"Y ya iniciaron los pagos a las empresas para que, a su vez, puedan pagar a los transportistas de material. No tienen por qué amenazar. Digo, lo que se debe se tiene que pagar, lo que no se debe, pues no se paga”, afirmó.