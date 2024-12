Hubo más de 640 mil participaciones en la décima consulta infantil: INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Instituto Nacional Electoral reveló que en la décima consulta infantil y juvenil hubo más de 640 mil participaciones.

"Las consultas organizadas han hecho visible para la sociedad en su conjunto lo mucho que niñas, niños y adolescentes tienen que decir sobre el espacio público y los temas que les resultan cercanos", detalló el organismo.

La CIJ 2024 se realizó a lo largo de todo el mes de noviembre pasado, tanto por medios digitales como mediante boletas impresas.

El total de participantes al 10 de diciembre de 2024 es de 10 millones 538 mil 502 niñas, niños y adolescentes de todo el país entre 3 y 17 años, lo que significa 32.44% del total de la población mexicana en esas edades, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (32 millones 483 mil 904).

De acuerdo con el árbitro electoral, esto equivale a un aumento en la participación aproximadamente del 48% respecto a la Consulta en 2021 (6 millones 976 mil 839), aunque conviene recordar que ese ejercicio se realizó en el contexto de la pandemia por COVID-19.

En colaboración de diversas instituciones aliadas, dispusieron de un total de 70,693 casillas en todo el territorio.

Cabe mencionar que, con la boleta de 3 a 5 años, también pudieron participar niñas, niños y adolescentes que no han desarrollado la lectoescritura o que viven con algún tipo de discapacidad intelectual. De los más de 10 millones de participantes, el 48.76% fueron niñas y mujeres; 48.92%, niños y hombres; 0.62% señaló no ser de ninguno de los dos géneros o identificarse de una manera distinta; y 1.7% no especificó su identidad sexogenérica.

Asimismo, dentro de las niñas, niños y adolescentes participantes, se identificó que el 5.41% viven con alguna condición de discapacidad; 8% son parte de algún pueblo indígena; 3.3% hablan alguna lengua indígena; y 4.8% son afrodescendientes.