Sansores desafía críticas de morenistas por designación de Lavalle con foto de ella y Sheinbaum

CAMPECHE, Camp. (Proceso).- “Fuera Lavalle” y “La hubiera regañado por sus nexos con panistas impresentables #OjoClaudia”, son comentarios de usuarios de redes que critican una fotografía que publicó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en la que aparece junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que publicó en Instagram.

A Sansores se le ha cuestionado desde el interior de Morena por designar como su secretario de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle Maury, expanista vinculado al caso Odebrecht.

La gobernadora subió su foto con la presidenta a redes sociales en la madrugada de este miércoles, luego de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y horas después de que Sheinbaum opinó durante la mañanera que ella no hubiera invitado al expanista Jorge Lavalle Maury a su gabinete.

Los mensajes.

Para los usuarios de Instagram que interactuaron en la publicación, la fotografía que subió Layda Sansores es un mensaje pasivo-agresivo dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Sabes que (Sheinbaum) no te va a negar una foto por educación”, escribió un usuario.

Amistades del círculo de Sansores y Lavalle comentaron a Proceso que Lavalle Maury asumió la encomienda, aunque no reside en Campeche, sino en la Ciudad de México.

Reclamó falta de apoyo

Pero antes de esta diferencia de opiniones sobre la designación del expanista, la gobernadora ya había sido tajante ante Sheinbaum sobre una supuesta falta de apoyos ante las muchas necesidades de su estado, que reclamó en una gira de Sheinbaum.

A diferencia del trato cariñoso y los poemas que le dedicaba a Andrés Manuel López Obrador, el 19 octubre de este año, 18 días después de que tomó protesta la presidenta, Sansores acusó al gobierno federal de abandonar al estado de Campeche y privilegiar a Yucatán.

“Andrés (Manuel) siempre se burlaba de mí y decía que no quería a los hermanos yucatecos y me moría de envidia de ellos. Los quiero harto, ¡bomba para ellos! ¡Bomba! Lo que no se puede es entender, en el momento que a nosotros nos dan el puerto, cuando tú te comprometes a apoyarnos con los puertos, porque estás tratando de apoyarnos, además de lo que nosotros estamos planteando, pues estaba el júbilo. Cuando oímos que a Yucatán también le daban un puerto y el ramal del Tren Maya, que aquí también se hizo, se planeó, pero ya no se llegó a construir”, comentó Layda Sansores.

Era visible la incomodidad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al escuchar a la gobernadora. Aun así, Layda continuó con sus reclamos, mientras caminaba por el templete y levantaba las manos:

“Pues mejor empezamos a cavar nuestra sepultura, no tenemos nada qué hacer para competir. Quién va a querer venir a Campeche, que caminas aquí arrastrándose en hierbas cuando Yucatán tiene un puerto de avanzada”, dijo alzando la voz.

También en su discurso Sansores refirió que ya tenían Tren Maya, pero no carreteras, y calificó como crítica la situación:

“Empezamos a darnos cuenta de la verdadera situación crítica que vive ese estado, tendremos tren, pasearemos, ¿y luego qué, si nos faltan carreteras y puertos?”, acotó.

El equipo de medios de la gobernadora de Campeche se encargó de borrar los comentarios que escribió la ciudadanía sobre la fotografía. Dejaron los de las últimas horas, en los que siguieron expresándole su descontento por incluir a Lavalle en su gabinete.

“Debería renunciar si se está contagiando de la corrupción. Lo que usted hizo es una traición a la 4T”, escribió una usuaria de Instagram.