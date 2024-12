Dámaso López Serrano “El Mini Lic” fue detenido en Virginia: Luis Chaparro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dámaso López Serrano, “El Mini-Lic” fue aprehendido en el área de Virginia, Estados Unidos, por “cargos de tráfico de fentanilo”, aseguró el periodista Luis Chaparro.

Así lo dio a conocer el periodista en un breve mensaje a través de su cuenta en la red social X que está acompañado de una fotografía de quien fue uno de los miembros de más alto nivel en el Cártel de Sinaloa.

EXCLUSIVE: FBI sources just confirmed to me Dámaso López Serrano, ‘El Mini-Lic’ was just apprehended in the Virginia area for “fentanyl trafficking charges”. pic.twitter.com/2uIZzmewks