“¿Dónde está el dinero?”, cuestiona Lilly Téllez a Adán Augusto por su disputa con Monreal (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se dejara ver una ruptura entre los líderes parlamentarios de Morena por acusaciones de contratos simulados en el Senado, Lilly Téllez cuestionó al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sobre el dinero de la Cámara alta.

En tribuna, la senadora panista pidió una moción para hechos. Al serle concedida la palabra le preguntó a Adán Augusto sobre el “pleito” que se trae con el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

"A ver, senador Adán Augusto, Ricardo Monreal está diciendo que usted está mintiendo respecto al manejo del dinero. ¿Qué relajo traen con los recursos del Senado? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Monreal dice que usted miente”, cuestionó.

Al ser tal el ímpetu de la senadora, intervino el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien alzando la voz pidió que se callara al no ser tema de la agenda política.

“Nada más un momento. No, no, un momento. Un momento, porque no es tema. No, no, quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea, y usted no manda en esta asamblea. No es tema, y no puede seguir interviniendo con este tema”, reiteró.

Para finalizar, Fernández Noroña dijo que se sentaría un precedente necesario y pidió que se le quitara el sonido a la Tribuna por respeto a la Mesa Directiva.