Francisco Garduño acusa a ONG de promover las caravanas migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones fomentan las caravanas migrantes, los ponen en riesgo sabiendo a lo que se exponen para llegar a Estados Unidos y, sobre todo, con las declaraciones de Donald Trump, afirmó Francisco Garduño al dejar la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM); aseguró que ahora se va “a la Chingada a saludar a mi amigo Andrés Manuel López Obrador”.

También se refirió al padre Solalinde como “el pollero de Dios”.

El hasta hoy comisionado nacional del INM acudió a la 115 Asamblea General Ordinaria del IMSS y al finalizar declaró a los medios de comunicación sobre la situación jurídica después de la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

“Hemos pagado nosotros la reparación del daño, en coordinación con la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, a los 40 fallecidos y a los 27 lesionados. Solamente falta por liquidar a seis que tienen abogados particulares y se niegan a recibir la indemnización.”

La indemnización fue de los 3 a los 7 millones de pesos. Aunque el hasta hoy comisionado nacional del INM dice que “lo fundamental es la procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas”.

Habló de su caso en torno al proceso judicial al que fue sometido por estos hechos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“No es mi caso de que si estoy procesado o no, yo he cumplido con las órdenes del Poder Judicial y lo haré y lo seguiré haciendo. Mi problema no es ese, no es estar yo vinculado a proceso, sino mi preocupación es reparar el daño y procurar justicia para aquellos que la requieren.”

Garduño Yáñez explicó que en noviembre, diciembre y enero siempre hay un crecimiento de caravanas y todas con nombres cristianos, además de las propiciadas por ONG, “que ponen en riesgo a menores de edad, a enfermos, a adultos mayores y que es en un frío intenso”.

Denunció que al gobierno mexicano le exigen aprovechando la necesidad de los migrantes y lo toman ya como un modus vivendi.

“Nosotros les ofrecemos primero recibirlos y luego ya no exigen que se les reciba, sino que se les dé un documento. Se les da documento y después exigen que se les dé donde vivir y después que se les pongan camiones para llevarlos a la frontera con el norte ¿Qué no leen los periódicos, no saben la relación que existe con el imperio?”.

-¿Se refiere a las ONG?, se le preguntó

-Sí, y a los polleros que ya hicieron su modus vivendi y que lucran con esto y que ahorita están cobrando hasta el doble de lo regular y, una vez que llegue el presidente Donald Trump, será triple porque la condición de pasar hacia los Estados Unidos será más difícil

Sin embargo, confió que se trata de tres mil 200 kilómetros “que Estados Unidos no podría vigilar. No tienen esa capacidad para vigilar tres mil 200 kilómetros que es la frontera porque hay además una relación histórica en la población, mucha de esta es mexicana”.

El fenómeno de la migración, dijo, fue estigmatizado por los hechos en Ciudad Juárez, pero para lograr la no repetición decidieron el cierre de estaciones migratorias que fueron hechas “con una arquitectura carcelaria en los regímenes pasados”. Las otras 22 han sido remodeladas para tener “condiciones dignas”.

En México, el INM ha atendido a 14 millones de migrantes que han pasado por el territorio nacional, lo cual es mucho más que la población de la Ciudad de México, “entonces es una crisis humanitaria, una crisis antropológica, sociológica, económica y que la hemos atendido”.

Dijo que están “muy atentos con las indicaciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum) en relación a las declaraciones del presidente Donald Trump de que va a haber unas expulsiones, una serie de violaciones al derecho internacional, pero estaremos atendiendo”.

La mandataria federal tendrá alternativas de solución con soberanía, independencia y con respeto a la política de derechos humanos, así como acciones de protección humanitaria y, sobre todo, en atención a todos los mexicanos que retornen de los Estados Unidos.

-¿A dónde se va usted?

-Yo quiero ir a “La Chingada” a saludar a mi amigo Andrés Manuel López Obrador.

-¿Qué responde a quienes han dicho que la evaluación de la última parte de la gestión que tuvo no ha sido muy buena?

-No conocen la migración, fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración que han vivido de eso. Y también me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es “el pollero de Dios”, nada más con eso. Imagínense por qué, porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema.

Añadió que muchos de quienes vienen o están dentro de ONG se quejan de que hay inseguridad en México y al mismo tiempo dicen que los migrantes vienen porque hay inseguridad en sus países.

“Nada más el hecho que son 14 millones de migrantes que han pasado, atender a esa población ha sido muy difícil”.

Al preguntarle si es su último día respondió: “Hoy, si llega el señor Salomón ya estoy preparado, ya estoy preparado, o el lunes, el miércoles, él decidirá (…) Yo considero que cualquier cambio siempre es positivo y el mañana será mejor que el presente”.

-¿Algún consejo al próximo comisionado para acabar con las mafias que ha mencionado?

-Yo estoy ya muy hecho para estar dando consejos y el gobernador es una persona extraordinaria.

-¿Algún cargo que esté interesado? Se le insistió.

-Por lo pronto me voy a saludar a mi amigo a La Chingada y ya después veremos.