Postulación de Gil Zuarth para elección judicial es parte de la “hipocresía del conservadurismo”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La intención de opositores de participar en la elección popular del Poder Judicial es parte de la “hipocresía del conservadurismo”, pero es necesario revisar que nadie tenga carpetas de investigación o sentencias, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al apuntar a Roberto Gil Zuarth como uno de los interesados en participar afirmó: “Que participe, qué bueno que va a participar, que la gente decida”.

Al mismo tiempo dijo que desde el comité del Ejecutivo se hace una revisión y llamó a que también se haga en el Judicial y en el Legislativo para que se cumplan todos los requisitos, incluida la existencia de investigaciones en contra de los aspirantes.

Que las personas que se inscriben cuenten con todos los requisitos y además no haya ninguna carpeta de investigación o sentencia que tenga que ver con alguno de los que se presenta”.

Después volvió a Gil Zuarth: “Qué bueno que va a participar. Ya se arrepintió que estaba en contra de la reforma al poder Judicial quiere decir que ya recapacitó, no sé qué piense su partido”.

Añadió que, como en otros casos, “ya no sé de qué partido sea también porque ya ven que están renunciando muchos al PAN, al PRI, al PRIAN y ahora quieren formar un nuevo partido político organizado por Claudio X. González, el junior, ya para que no digan, parece que hay muchos que se están saliendo y van a formar este nuevo partido. No sé Gil Zuarth donde se vaya a quedar, en qué partido político pero qué bueno que recapacitó”.

O como en los casos de los Yunes o Jorge Luis Lavalle que eran del PAN y después aparecieron como aliados y defendidos de Morena o ya como parte de la autodenominada “cuarta transformación”.

La mandataria federal también se refirió a la sanción contra la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma Judicial, aunque la suspensión que se le impuso es derivada de denuncias por hechos sucedidos 2022.

“O sea, ¿la sanción es por lo que hizo en 2022? Ah”, expresó la presidenta en un inicio.

Después agregó: “Ni siquiera es por la queja que presentamos que fue porque ella, se acuerdan, resolvió eliminar del Diario Oficial de la Federación una publicación, cosa que es imposible. En todo caso puede ser una resolución para que quede sin efectos y entonces hay una nueva publicación, pero es absurdo pedir la eliminación de una publicación. Y además estaba violando en ese momento la ley de amparo”.

“Afortunadamente es ya constitucional la reforma al poder Judicial, va muy bien y el 1 de junio vamos a poder elegir entre todas y todos los mexicanos a los nuevos jueces, juezas, magistrados, ministros”, regresó al tema.