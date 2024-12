Senadores aprueban reforma sobre derechos laborales para trabajadores de plataformas digitales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de Plataformas Digitales. Ésta ayudará a la regularización de la relación entre empresas, como Didi, Uber y Rappi, y 658 mil trabajadores reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esto para garantizar su acceso a derechos laborales.

En octubre pasado, la presidente Claudia Sheinbaum envió la iniciativa como parte de sus “100 puntos para la Transformación” con el fin de fijar derechos, obligaciones y prohibiciones, tanto para las empresas como para los trabajadores y subordina a estos últimos.

La enmienda fija la flexibilidad del horario del trabajo en las plataformas; establece salarios con base en tareas, servicio, obra o trabajo realizado; obliga a las empresas a pagar a sus empleados en un plazo no mayor a una semana; inscribirlas en el régimen obligatorio de seguridad social y a hacer las aportaciones correspondientes al Infonavit.

Las empresas tendrán prohibida la contratación de menores de edad, la retención o manipulación de los ingresos de los trabajadores, el cobro por inscripción, uso, separación o por conceptos relacionados con su esquema laboral.

Tras su aprobación en la cámara baja y su paso por las comisiones correspondientes, la reforma fue discutida la tarde de este jueves 12 de diciembre y fue aprobada con 113 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en lo general. Mientras que en lo particular no se admitieron ninguna de las reservas presentadas por legisladores del PAN, PRI y MC. La enmienda se aprobó en lo particular con 80 votos a favor, 30 en contra y una abstención.

“A partir de que se publique, las trabajadoras y trabajadores de plataformas tienen derechos laborales”, sentenció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Los trabajadores tendrán derecho a indemnización, utilidades, vacaciones, seguridad social, pensiones, protección contra accidentes durante los tiempos efectivos de conexión, contrato autorizado y registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, además de una labor flexible y discontinua.

Al haber sido aprobada por los legisladores, la enmienda será turnada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ésta entre en vigor.