¿“El Mini Lic” está detrás del canal de YouTube Ocran Leaks? Esto se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Desde la aparición del canal de YouTube Ocran Leaks, circulan versiones no oficiales de que la persona detrás de ese pódcast es Dámaso López Serrano alias “El Mini Lic”, exmiembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en Virginia, Estados Unidos, el pasado 12 de diciembre, por presunto trasiego de fentanilo.

López Serrano es hijo de Dámaso López Núñez, conocido como “El Licenciado” e integrante de alto rango del Cartel de Sinaloa y cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán. “El mini Lic” se entregó a las autoridades estadunidenses en 2017 y se declaró culpable de tráfico de sustancias ilícitas como metanfetamina, heroína y cocaína.

El narcotraficante fue puesto en libertad condicional en 2022, como parte del acuerdo que hizo con las autoridades estadunidenses. Un año despupes, el 22 de diciembre fue publicado el primer video de Ocran Leaks, un canal con más de 200 mil suscriptores que se dedica a difundir temas relacionados con el mundo del narcotráfico.

De acuerdo con el medio “Saga”, del periodista Luis Chaparro, fuentes del FBI le comunicaron que la investigación que llevó a la segunda detención de “El Mini Lic” incluyó llamadas telefónicas interceptadas, videos y al menos tres informantes que se hicieron pasar por sus socios, lo que los llevó al descubrimiento de evidencia que supuestamente vincula a López Serano con un grupo que traficaba fentanilo desde Sinaloa a Estados Unidos.

Entre quienes han señalado que Ocran Leaks y el exmiembro del Cártel de Sinaloa son el mismo individuo, se encuentra el periodista Luis Chaparro, quien lo entrevistó en 2023 para Proceso; Carlos Ochoa Delgado, conocido como “El Pollo Loco”, exjefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Mazatlán, acusó que ese canal ataca a los enemigos de “El Mini Lic”, en específico el grupo criminal “Los Chapitos”. El influencer ha negado los señalamientos de que él sea el narcotraficante.

La detención de López Serrano podría ayudar a revelar la verdad sobre Ocran Leaks. En la cuenta oficial del pódcast en la red social X, no se han hecho publicaciones desde el pasado 14 de noviembre, pero en el canal de YouTube, se publicaron dos videos después del arresto, el 13 de diciembre, con el título “Highlights’s The Most Important”, sobre “lo más importante” que ha ocurrido recientemente en Sinaloa, pero no hizo referencia a la detención del narcotraficante.

Aunque en los nuevos videos aparece, aparentemente, el mismo sujeto con el rostro y la cabeza cubiertos, sin embargo, no tiene la misma voz distorsionada que caracterizaba al conductor del pódcast y tampoco habló en español.

En los comentarios, varios usuarios apuntaron que Ocran Leaks fue arrestado, al supuestamente tratarse de López Serrano, mientras algunos expresaron sus dudas de que sean la misma persona.

“Caíste de nuevo carnal, pero gracias por desenmascarar al Pollo Loco”.

“Ojalá haya dejado grabado el episodio del ‘Chino Anthrax’”.

“Ya está preso en una cárcel de Virginia y el chico es un agente del FBI”.

“Me pregunto que van a decir cuando salga Ocran a contarnos acerca de la detención del M.L. Camilito y sus ingenuos seguidores se van a poner a llorar”.

“¿Estás o no estás en el bote compa?”