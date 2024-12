Morena debe cuidar el movimiento y la unidad: Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, afirmó que su partido tiene la gran responsabilidad de cuidar al movimiento y la unidad para continuar con el autollamado segundo piso de la cuarta transformación.

“Convoco a estar por encima de las veleidades, de los temperamentos propios de la política y pensar que el pueblo de México nos dio toda su confianza y respaldo con votos para transformar al país y no estar deteniéndonos en pequeñas polvaredas o estarnos deteniendo en pequeñas guerrillas", dijo Mier.

El senador pidió recordar que este movimiento que encabeza Morena acabó con el modelo de cuotas, cuates y moches, y ahora la responsabilidad es mantener la unidad y mantenerse unidos.

Apuntó que desde hace 30 años, no se tenía una mayoría calificada y eso generaba distorsión en todo el sistema político mexicano.

"Al no tener mayorías, ni siquiera absolutas, no calificadas, llegó a la creación de los moches, al régimen de cuotas y de cuates. Todo se repartía así porque no había mayoría calificada", dijo.

La postura de Mier se da en el marco de un pleito al interior de la 4T. Adán Augusto López y Ricardo Monreal, coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, han cruzado señalamientos desde el viernes pasado.

Ese día, López denunció desde tribuna el recorte al presupuesto del Senado y acusó que en la Cámara alta había “negocitos añejos”, señalamiento que fue rechazado por Monreal, quien fuera líder de la mayoría morenista en el Senado en la legislatura pasada.