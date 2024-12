Fernández Noroña pide a Trump que “abra su corazón” y califica de “infame” su política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que “abra” su corazón, ya que considera infame la política pública que pretende implementar.

Durante una visita a Chicago, el senador morenista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que los migrantes ya son parte de Estados Unidos, pagan sus impuestos y no reciben nada a cambio, sólo desprecio y maltrato.

"Después de décadas, esas personas migrantes ya son parte de Estados Unidos; son ciudadanos de Estados Unidos que además contribuyen con sus impuestos todos los días y no reciben nada a cambio. Reciben desprecio, reciben maltrato, reciben racismo, a pesar de que por su trabajo y su cultura han enriquecido a esta gran nación.

"Yo le pido, parecería ingenuo, que abra su corazón, que se asuma que el color de piel no tiene ninguna relevancia. Es infame la política pública que se pretende instrumentar desde su gobierno, es inaceptable”, resaltó.

También afirmó que en pleno siglo XXI eso no debería suceder bajo ninguna circunstancia, por lo que, como presidente de la Cámara de Senadores, le pidió que modifique esa decisión

"Usted dice que quiere volver a hacer a América grande, no puede haber una América grande con racismo, no puede haber una América grande con discriminación, no puede haber una América grande que niegue a sus hijos y a sus hijas, que han contribuido para la grandeza de este país y que ya es su patria, la amenaza de ser expulsados.

"La amenaza de dividir familias, la amenaza de quitarle inclusive al derecho a los que nazcan en esta tierra, el derecho a ser estadunidenses, no es humana, no es justa, no se apega a esa gran declaración de independencia que, vuelvo a decir, establece que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”, finalizó.