Canadá y EU tienen un problema muy grave de consumo de fentanilo: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Canadá, como Estados Unidos, tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de las declaraciones que han dado funcionarios de ese país en torno a no querer compararse con México.

La mandataria afirmó que, en efecto, las problemáticas son distintas, por ejemplo, los problemas de adicciones en los dos países de América del Norte. Se refirió a Canadá:

“En algunas estados y ciudades donde se liberalizó el consumo se ha generado problemas muy graves, tiene problemas de defunciones debidas a la adicción de opioides y México las tiene en muy bajo nivel. Se hizo recientemente una encuesta y realmente no es... no porque no haya problemas de adicción de México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá”.

Por esa razón consideró que “sí somos distintos y se vio como hace unos días hubo una acción de la justicia para un de laboratorio de fentanilo en Canadá, entonces sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede comprarse a uno con otro pues sí son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás”.

Para el tema del fentanilo consideró necesaria la colaboración para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también cada país debe atender el problema del consumo.

Cuestionó qué sentido tiene atacar a uno país o a otro por estos temas cuando lo que se tiene que encontrar es la coordinación. Lo que busca su administración es que no se utilice a México como parte de las campañas electorales de ambos países.

“Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementemos, y en temas de comercio y otros virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral no solamente de comercio y económicas, sino también culturales y de mucho, educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá”.

De las comparaciones que han hecho políticos y funcionarios, en especial canadienses, también les respondió: “Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. México tiene más de 3 mil años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas grandiosas. México nunca va a ser menos; al contrario, somos iguales, somos distintos sí”.