Pedro Haces propondrá iniciativa para que “propineros” reciban salario base

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Diputado morenista Pedro Haces Barba propondrá una iniciativa para que se reforme la Ley Federal del Trabajo para que trabajadores que sólo reciben propinas tengan un salario base: meseros, despachadores de gasolineras, vendedores en las plazas y estadios, etc.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el coordinador de Operación Política en San Lázaro también afirmó que no se gravarán las propinas, ya que es depende de la persona que atienden.

“Es una iniciativa de decreto donde se van a reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley federal del trabajo para que todos los ´propineros´ tengan un salario base.

“No vamos a gravar las propinas. Las propinas son de la gente, sí, porque la propina en cualquier lugar del mundo puede ser un 10 por ciento, un 15 por ciento, un 18 por ciento o un 20 por ciento. Lo que tú das depende de cómo ha sido esa anfitrionía que te atendió en una gasolinera o en un restaurante”, detalló.

El también líder sindicalista afirmó que con ello los trabajadores tendrán los beneficios del artículo 123 Constitucional, para que las personas no sólo trabajen por propinas como las persona que trabajan en valet parking, vendedores de estadios o las personas que trabajen en ferias regionales.

“Lo importante es que esa gente tenga un salario base que nunca ha tenido y al no tener un salario base no tienen todos los beneficios que se desprenden del 123 constitucional en la Ley Federal del Trabajo. Les voy a platicar un poquito más de lo que pasa en este país en el sector de los hidrocarburos los repartidores de gas los despachadores de gasolina, los meseros, los valet parking en los centros comerciales, en las grandes tiendas comerciales los acomodadores de coches, los “viene viene” no tienen un salario

“Incluir hasta los temas deportivos, los cadis de golf, los vendedores en los estadios, en las plazas de toros, los que trabajan en las ferias como Aguascalientes, León, Pachuca, todas esas ferias, aunque sean trabajos de un mes o de dos meses hay que buscar que la gente le paguen un salario base, aunque sea el mínimo”, finalizó.