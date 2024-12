Difunden foto de “El Mini Lic” tras su arresto en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El periodista especializado en narcotráfico, Luis Chaparro, publicó la fotografía de Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”, al ser ingresado en una prisión estatal de Virginia, Estados Unidos, después de que fue reaprehendido por autoridades de ese país, por presunto tráfico de fentanilo.

En la imagen, “El Mini Lic”, no luce la ropa cara, con gafas de aviador y cachucha con los que solía fotografiarse y ser entrevistado.

EXCLUSIVE: Photo of Dámaso López Serrano ‘El Mini-Lic’ booked at a Virginia state prison after being arrested a second time. pic.twitter.com/3oSsYE2D5p