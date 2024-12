“Estoy en condiciones inhumanas”: detienen a mexicano en Tailandia por rasguño en pasaporte

PUEBLA, Pue. (apro).- El poblano Iván Aarón Durán Ramírez recurrió a las redes sociales para pedir auxilio de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de llevar cinco días detenido en una cárcel de Tailandia por un rasguño que presenta su pasaporte sin que la embajada mexicana intervenga, ni le brinde el apoyo para aclarar el malentendido.

Según sus publicaciones en X, así como de su acompañante de viaje, el joven se encuentra privado de su libertad, sin haber cometido ningún delito, en condiciones insalubres, con una cubeta por baño, sin comunicación y sin acceso a alimentos ya que sólo se le permite pagar por ellos en efectivo y ya no cuenta con dinero en el interior.

Denuncia que la embajada de México en Tailandia sólo tendría que haber emitido una carta para validar el pasaporte de Durán Ramírez, pero, al no hacerlo y no darle el acompañamiento y asistencia adecuada, el poblano ha tenido que pasar los últimos días retenido “en condiciones deplorables”, en la incertidumbre y rodeado de personas que no hablan inglés, ni español.

“Es inhumano que me mantengan detenido y sin alternativas viables para regresar a México. Exijo apoyo inmediato de @SRE_mx para resolver esta situación. ¡Necesito ayuda para recuperar mi libertad y mi dignidad!”, reclama el joven sus redes sociales.

En su cuenta, Durán Ramírez indica que la única alternativa que le dieron, después de 48 horas privado de su libertad, es regresar a México en un vuelo que cuesta 86 mil pesos. “Una cifra absurda y mayor a lo que gasté en todo mi viaje completo. No tengo los recursos para pagarlo y no me ofrecen otra opción”, advierte.

Soy Iván Aarón Durán Ramírez, ciudadano mexicano. Estoy detenido en Tailandia debido a un pequeño rasguño en mi pasaporte, que es legible y válido. He viajado por varios países sin problemas, pero aquí me niegan regresar a México y retienen mi pasaporte. — Ivan Duran (@iduramiz93) December 22, 2024

De acuerdo a su acompañante, Ani Miranda, desde antes de emprender el viaje acudieron a la oficina de SRE para pedir una reposición del pasaporte de Durán Ramírez porque éste presentaba un rasguño en una de sus hojas, pero en esa dependencia se negaron a cambiarlo.

“Argumentando que sus datos eran totalmente legibles, por lo que ese pasaporte era VÁLIDO, comentamos la lista de países que íbamos a visitar aun así nos dijeron que no tendríamos ningún tipo de problema”, explicó la joven.

Tuvieron un contratiempo de tres horas en Malasia, pero fuera de eso, viajaron por los Países Bajos, Francia, Italia, Emiratos y Singapur. Relata que pudieron entrar a Tailandia sin problema en una primera visita de una semana, pero cuando viajaron a Vietnam, lo retuvieron por un día y lo regresaron a Tailandia al señalar que su pasaporte “no era válido”.

“Llegando a Tailandia Iván es detenido bajo condiciones deplorables, un lugar sucio e insalubre, el baño es una cubeta, sin acceso a comunicación adecuada (no hablan inglés ni español) solo tiene acceso a alimentos pagando en efectivo por los mismos. No cuenta con efectivo y sin embargo no dejan que yo pueda darle alimentos o llevarle efectivo”, refiere.

“Necesitamos apoyo para salir de esta situación, ya que ante varios intentos con ustedes @SRE_mx @EmbaMexTai no le han dado el apoyo necesario, todo esto se pudo haber evitado”, agrega.