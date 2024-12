Citlali Hernández teme que el agresor de María Elena Ríos quede en libertad

Citlali Hernández Mora, próxima secretaria de las Mujeres, defendió a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido en la cara en el 2019, y respaldó su preocupación de que su agresor, el político priista Juan Antonio Vera Carrizal, se mantenga bajo custodia y se evite que quede en libertad.

Sin embargo, la exsecretaria general de Morena omitió mencionar la polémica surgida el pasado jueves 19 de diciembre, tras la difusión de un video en el que se observa que Ríos Ortiz pelea a golpes con una mujer y hasta le arranca la ropa interior, en el hospital privado “Reforma”, de Oaxaca, a donde fue trasladado su agresor por supuestos problemas de salud.

La tarde de este lunes, la próxima titular de la Secretaría de Mujeres emitió un mensaje en su cuenta de X sobre “lo que ha salido a la luz pública del caso de #VeraCarrizal, agresor de @_ElenaRios”, quien fue víctima de tentativa de feminicidio hace cinco años.

La funcionaria escribió sobre el agresor de la artista que, “por una orden judicial se le permitió internarse en un hospital por supuestos temas de salud”.

Siguió: “Elena Ríos se enteró y teme que ello se convierta en un riesgo para no volver a prisión. Desde el primer momento hemos estado en comunicación”.

Hernández Mora agregó que ha estado en contacto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el fiscal general de la entidad, José Bernardo Rodríguez Alamilla; y la presidenta del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez “para conocer sobre la situación y manifestarles la preocupación legítima de @_ElenaRios de que se mantenga bajo custodia a Vera Carrizal. Así mismo para informarles que estamos al pendiente de ello”.

Luego, exhortó “a las diversas autoridades judiciales a garantizar la más pronta justicia en este caso y reiteramos que estamos al pendiente”.

Y cerró: “La justicia para Male es fundamental y debe ser integral y no revictimizante. No está sola”.

La pelea y los videos

En el video difundido el jueves pasado, se observa que la pelea comenzó cuando María Elena Ríos azuzó a la mujer grabándola con su teléfono celular y ésta respondió con un golpe a ella y al aparato. Una cámara del hospital grabó los golpes y jaloneos entre ambas, y otras dos personas. En una de las tomas, se ve que la saxofonista le arrancó la ropa interior a la otra mujer.

Tras la pelea, María Elena Ríos intentó explicar el hecho en otro video que difundió en sus redes: “Estoy aquí en el hospital Reforma y vino una conocida de Juan Antonio Verra Carrizal, no sé quién sea, y vino y me pegó y le pegó a mi hermana. Mi hermana también fue agredida, hasta uno de los policías le pegó. Se aprovecha porque es mujer y piensa que una no la va a denunciar. Y están las cámaras y nos pegó porque eso hace Juan Antonio Vera Carrizal”.

Visiblemente exaltada, añadió: “Yo solamente estoy aquí en el hospital haciendo el trabajo del gobernador en cuidar que no saquen a Juan Antonio Verra Carrizal de aquí. Estoy cuidando y lo que hace Vera Carrizal es mandar a mujeres. Es ella, es ella. Siempre manda a mujeres para amedrentarme y aprovecharse de que yo no puedo tocar a una mujer, pero ella me tocó y tocó a mi hermana y tocó a los policías de Protección Federal abusando porque es mujer, pero que quede esto de antecedente, porque a nosotras nos golpearon”.

En otro video difundido en las redes, la mujer que agredió primero a María Elena Ríos apareció con un collarín ortopédico y visibles golpes. Se identificó como Andrea Monserrat Ramos Gómez y dijo: “Hoy 19 de diciembre del 2024 fue agredida por la señora María Elena Ríos Ortíz y su hermana Silvia Ríos Ortiz junto con agentes de la Fiscalía porque fui confundida con sobrina del señor Juan Antonio Vera”.