Sheinbaum responde a Trump sobre cárteles mexicanos: “No hay que engancharse”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, busca catalogar a los narcotraficantes como terroristas, pero no dijo que habrá intervención en México, “no hay que engancharse”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también agradeció al republicano llamarla ´“una mujer maravillosa”´.

Llamó a ir a la fuente original para la interpretación de lo que dijo el futuro presidente estadunidense, “porque si no después hay quien quiere juntar partes de lo dicho por el presidente Trump... Agradezco mucho que se refiera a mí de esa manera”.

Agregó que también habla de que “pide el apoyo para la migración y otros temas y hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias otras agencias hacia Estados Unidos”.

Para la presidenta habrá un acuerdo para todos los temas con el país vecino en temas migratorio, seguridad y el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, además de destacar el anuncio de Trump de una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas en general en su país. “Prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador”.

Llamó a trabajar para tener una buena relación, “pero no hay que engancharse en los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto, también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento que tengamos que platicar sea personalmente o los equipos se va a hacer así”.

La jefa del Ejecutivo también se refirió a la oposición en México, “increíble, la verdad: Celebrando una intervención de Estados Unidos en México. Es igual que los conservadores del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la reforma, es lo mismo ahora, pero es importante que se dé cuenta el pueblo de México”.

Se quejó de publicaciones en redes sociales: “´Ya se le acabó a Morena, ya se le acabó a los populistas´, cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México. Cuando dije lo del himno: ´Mas si osare un extraño enemigo´, algunos se burlaron, pero es algo que está en el corazón de las y los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Somos un país libre, soberano, independiente y nos relacionamos, colaboramos, trabajamos. Nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias de la crisis de fentanilo que tiene Estados Unidos”.

Sin embargo, consideró que “de eso a una intervención si hacen una encuesta el 99 no está de acuerdo”, por lo que se mantendrá comunicación con equipos del presidente electo Trump, aunque busca que se den diálogos de alto nivel, que llegarán una vez que asuman oficialmente el cargo.

Hasta el momento solo se han tenido dos llamadas, pero no reunión entre equipos porque aún falta la ratificación oficial de los futuros secretarios y aún no se tiene invitación para la toma de posesión, porque no se han emitido a ningún país, afirmó la presidenta.