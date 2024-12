Cuestionan a Nahle por propiedad de lujo en Boca del Río: “Yo no me enredo en broncas”, responde

XALAPA, Ver. (apro).- Rocío Nahle García, candidata de la alianza “Sigamos haciendo historia” al gobierno de Veracruz respondió a los cuestionamientos sobre la presunta propiedad de una casa y terrenos en un fraccionamiento de lujo en la riviera veracruzana del municipio de Boca del Río y se limitó a decir: “yo no me enredo en broncas”.

Nahle García acudió este viernes ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para registrarse oficialmente como la candidata de la coalición Morena-PVEM- Partido del Trabajo-Fuerza por México, acompañada de cientos de militantes.

Unas horas antes, el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier mostró información en sus redes sociales sobre una casa y la compra de un terreno con valor comercial de 8.5 millones de pesos ubicado en el fraccionamiento El Dorado y la cual estaría escriturado a nombre de José Luis Peña, esposo de Nahle.

En la información, el empresario mostró fotos y detalló que la compra se hizo el 25 de noviembre del 2021 y dio ubicación exacta, Lote 15 manzana 8 de Boca del Río con escritura pública 47366.

En sus redes sociales también dijo: “Debo aclarar que el lote que publiqué es uno de los varios que tiene la familia Peña Nahle en el Fraccionamiento “El Dorado” en los próximos días publicaré la información de todos los Lotes”.

El dorado es un residencial que se anuncia como uno de los más exclusivos del Golfo de México que cuenta con Marina y atracadero único en la zona y acceso a un centro comercial. Los lotes están rodeados de manglares.

A su llegada al OPLE, se le preguntó:

--Candidata, sobre su casa ¿ si la tiene o no la tiene?

--Que ellos se respondan solos, yo vengo a registrarme, yo no me enredo en broncas, yo no me enredo en eso-- respondió en segundos.

Ya durante su mensaje tras el registro, dijo: “No vamos a caer en provocaciones porque nosotros tenemos un discurso propositivo. Hemos estado en un largo camino para llegar aquí, tengo una estela de trabajo, me he conducido siempre de cara y de frente”.

Después fue envuelta entre la multitud al grito de ¡gobernadora¡ ¡gobernadora¡.

Nahle también descartó una ruptura con el exdelegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato al Senado que fue bajo de la primera a la segunda fórmula y quien no la acompañó al registro.

En su discurso ante los integrantes del organismo público electoral de Veracruz, Nahle dijo que este será un proceso electoral justo, equitativo y transparente.

Acompañada de los dirigentes estatales de los diversos partidos, la candidata morenista llegó a las 4:30 a la sede del OPLE y previamente se implementó un operativo donde se cerraron las principales calles a la redonda del organismo para permitir su llegada y la de cientos de militantes que la recibieron entre gritos.

En su discurso, dijo que el proceso electoral de Veracruz es histórico porque por primera vez una mujer busca llegar a la gubernatura:

“Siempre las mujeres damos el doble y hoy no será la excepción, tengan la confianza que en nuestra coalición habremos de llevar esta contienda apegados a los estatutos y la propia normatividad, por el bien de todos, vamos a transitar por la forma pacífica”.

La candidata adelantó que iniciará su campaña a la gubernatura de Veracruz en el puerto de Veracruz, bastión panista.