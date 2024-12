“Esto no ha acabado”: Repartidores sobre reforma que regulariza el trabajo en plataformas digitales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este mes, la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de plataformas digitales fue aprobada en ambas Cámaras, por lo que la Nochebuena pasada fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que reformarían la LFT para dotar de derechos laborales a los trabajadores de plataformas digitales, un proyecto que había iniciado desde su mandato como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que planteó como uno de sus “100 pasos para la Transformación”.

A lo largo del proceso para reformar la LFT diferentes organizaciones han pedido el reconocimiento de su trabajo y sus derechos, pero también han planteado puntos problemáticos de la enmienda, por lo que solicitaron diálogos con el gobierno para que se les tomara en cuenta en el diseño de la propuesta.

Tras la publicación de la enmienda, La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto en México (UNTA), calificó de “victoria histórica” para las personas que trabajan en ese sector. “Enfrentamos a empresas poderosas, grupos propatronales y oscuros intereses económicos que buscaron desvirtuar nuestro esfuerzo y negar nuestra dignidad como trabajadores”, declaró esa organización en un comunicado.

La UNTA agregó: “Celebramos este avance y la conclusión de la primera etapa en la lucha por derechos en el trabajo de plataformas digitales. Seguimos adelante, porque esta conquista es solo el comienzo”.

Por su parte, Repartidores Unidos de México (RUM) emitió un pronunciamiento este jueves: “No hay sorpresas, esto es lo que se logró alcanzar con base en las negociaciones con autoridades, legisladores y plataformas digitales. Como advertimos en nuestro posicionamiento pasado, esta reforma no es lo que hubiéramos querido, pero seguimos confiados de que podrá ser viable para todo el ecosistema”.

“Esto no ha acabado, sigamos atentos a la implementación del programa piloto del IMSS, y no quitemos el dedo del renglón de la promesa de no cobrarnos nuevos impuestos”, agregó RUM, “Seguimos unidos para defender nuestra libertan y nuestros ingresos. No a los sindicatos charros, no a más impuestos, no a la pérdida de nuestra libertad”, finalizó esa organización.