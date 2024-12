No hay presupuesto para liquidaciones de trabajadores del INAI: Julieta del Río

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río, denunció que los empleados de esa institución enfrentan la incertidumbre, ya que no se ha garantizado los derechos de los trabajadores ante la desaparición del INAI.

El pasado 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que ordena la desaparición del INAI. La institución tiene un plazo de 90 días para establecer las leyes secundarias que permitan el traslado de sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Hasta el momento, no se sabe de forma concreta, que pasará con los trabajadores del INAI, si también pasarán a la nueva dependencia o si perderán sus empleos de forma definitiva.

“Para liquidaciones no nos dieron presupuesto”, denunció Julieta del Río en entrevista con “Radio Fórmula”, el pasado 24 de diciembre. “Por ningún lado tenemos la oportunidad de ofrecerles lo que merecen. Son trabajadores que han entregado su vida durante 22 años”, señaló.

Además, 49 millones de pesos de remanente presupuestal del 2024 podría haber sido repartidos entre sus trabajadores de mayor antigüedad que ocuparan plazas, puestos del servicio profesional o de libre designación, con adscripción a la presidencia, las ponencias, las secretarías o las direcciones generales, por medio de un programa de terminación voluntaria de la relación laboral, con la que obtendrían tres meses de salario si dejaban su trabajo este mismo mes.

Para que ese planteamiento pudiera ponerse en marcha se debía de aprobar en el pleno de INAI y ser aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero los comisionados no llegaron a un consenso y se descartó la medida.

En su cuenta de X, del Río explicó: “No hicieron los trámites ante la Hacienda, los encargados y la distribución no era equitativa, por ello no llegamos a un acuerdo tres comisionadas con el presidente”.

