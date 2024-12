Salinas Pliego acusó que a los empresarios se les critica y “exprime” con impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Salinas Pliego envió un mensaje a sus socios en Grupo Salinas en el que afirmó que actualmente a los empresarios se les critica y “exprime” con impuestos.

A través de su cuenta de X compartió la reflexión que realizó en un blog en el que exaltó que Grupo Salinas se encuentra en una batalla que tiene dos visiones, lo deseable y lo indeseable.

Por un lado, tenemos el círculo virtuoso de la libertad, la innovación, la competencia y la prosperidad. Innovar no siempre garantiza el éxito, pero ahí es donde el empresario, con su esfuerzo e inversiones, marca la diferencia.

“Por otro lado, está el círculo vicioso de la esclavitud, la sumisión, el monopolio y el estancamiento. Este círculo lleva a la miseria garantizada, como lo han demostrado ejemplos concretos como Cuba, Venezuela y Nicaragua”, señaló.

Por ello, invitó a sus socios a defender sus principios básicos, mismos que enlistó y reprochó que los empresarios se enfrentan a un sistema que los critica.

“Somos individuos libres, no somos esclavos. La propiedad es sagrada; es parte de nuestra libertad y se genera con nuestro tiempo, esfuerzo y vida. No robamos ni permitimos que nos roben. Tenemos el derecho y la obligación de defendernos. No somos borregos. Respetamos al prójimo y su proyecto de vida”, enumeró.

Falso, los gobiernicolas no pagan impuestos, conozco uno que presumía no haber tenido nunca una cuenta de banco y ahora su familia es millonaria, sin cuentas de banco, ¿cómo se supone que pagaba impuestos y de dónde se hicieron millonarios sus familiares?



“En esta batalla, es fundamental comprender el papel del empresario y de los negocios. Ser empresario es buscar soluciones para la sociedad. Cuando nuestras empresas prosperan, es porque estamos facilitando la vida de millones de personas. Sin embargo, nos enfrentamos a un sistema que critica al empresario mientras lo exprime con impuestos y olvida el rol que juega en la economía como generador de riqueza para la sociedad”.

El mensaje de Salinas Pliego ocurre en el marco de diversos llamados realizados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum a que la Suprema Corte resuelva las impugnaciones que las empresas de Grupo Salinas ha presentado contra los adeudos fiscales que tienen por más de 35 mil millones de pesos.