Esta será la pensión de AMLO al jubilarse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibirá una pensión de aproximadamente 25 o 30 mil pesos al mes por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) luego de haber ejercido 20 años como servidor público.

“Trabajé seis años en el Instituto Nacional Indigenista (INI) de 1977 a 1982 y pagué al ISSSTE mi cuota, tengo mis comprobantes, trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor (INCO) pagué al ISSSTE (…) luego fui cinco años jefe de gobierno, 15 y ahora ya llevo cinco, son 20, por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE”, dijo.

Comentó que, en 1988, cuando fue candidato a la gubernatura de Tabasco por el Frente Democrático Nacional, desapareció su expediente del ISSSTE, por lo que tuvo que hacer un trámite para recuperarlo y que le reconocieran el tiempo trabajado.

Declaro que tiene otros ingresos “recibo recursos por los libros, eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos desde siempre”, mismos que no serán necesarios porque la vida en Palenque es “barata”.

Informó que los derechos de autor que recibe por los libros los designó para que los reciban su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús ya que no necesitará tanto dinero, y contará con su pensión del Bienestar, misma que ha ahorrado durante este tiempo.

“Yo no voy a gastar pues ya prácticamente nada, muy poco, ni modo que voy a andar con traje en Palenque, (…) y la pensión del Bienestar que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya”, aseguró.