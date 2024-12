Iglesia pide a Sheinbaum y empresarios un 2025 sin "falsas promesas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el último editorial del año del semanario Desde la fe, la Iglesia católica pidió al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, así como a los líderes de las cúpulas empresariales, actores sociales y académicos para el 2025 a tener una "esperanza que no esté basada en falsas promesas".

"Invitamos a todos los actores sociales, gobierno, empresarios, ciudadanos, académicos, comunidades religiosas, personas que creen y que no creen en Dios, a que construyamos en este 2025 un año de esperanza. México lo necesita y se lo merece. Otorguémosle una esperanza que no defraude, una esperanza que no esté basada en falsas promesas, en el ataque al que piensa diferente, al que es mi competencia, o que esté cimentada en la corrupción o el crecimiento individual", detalló la jerarquía católica.