Detectan inequidad en el reparto de recursos para infraestructura de escuelas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos dos años, el gobierno federal destinó más recursos para mejorar la infraestructura de escuelas a entidades donde había más planteles, pero menos necesidad; es decir, sin equidad, y, según el presupuesto proyectado para 2025, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo va por el mismo camino.

Un análisis realizado por la organización civil Mexicanos Primero informó que, según la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), -uno de los ocho fondos federales del Ramo General 33-, la entidad que más recursos recibió en los años 2023 y 2024 fue el Estado de México, gobernado por la exsecretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez.

Dicha entidad tiene 19 mil 128 planteles de educación básica, de los cuales 24.2% no tiene los servicios básicos completos: sanitarios, lavamanos, agua y electricidad.

En contraste, Oaxaca tiene 13 mil 666 planteles de educación básica, pero siete de cada 10, es decir, 70%, no tiene los servicios básicos completos y, pese a ello, recibió menos de un tercio de los recursos otorgados al gobierno mexiquense para su atención.

Y, según el comunicado, “el proyecto de presupuesto para 2025 mantiene esta misma tendencia para estas dos entidades”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), en el ciclo escolar 2021-2022, al menos 54 mil 662 escuelas en el país no tienen agua potable, 5 mil 950 no cuentan con baños, 42 mil 474 no tienen lavamanos y 25 mil 890 carecen de electricidad.

Guerrero, menos que NL y Jalisco

Otro ejemplo de la inequidad gubernamental: Guerrero tiene 10 mil 704 planteles escolares, de los cuales seis de cada 10; es decir, 60%, carecían de los servicios básicos completos en el ciclo escolar 2021-2022, según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Además, la infraestructura escolar resultó gravemente afectada en algunas zonas con el paso de los huracanes “Otis” y “John”.

Según el ranking de distribución de recursos del FAM-Básico elaborado por Mexicanos Primero, a partir de los dineros asignados en 2023, 2024 y los proyectados para 2025, “Guerrero es una de las entidades que recibe menos recursos incluso que Jalisco y Nuevo León que tienen el 15.8% y 36.8% de sus planteles sin servicios básicos completos, respectivamente”.

En tanto, los cinco estados que en 2024 tuvieron una menor asignación presupuestal son también las entidades con la matrícula más pequeña en educación básica, “pero no necesariamente son los que tienen menores carencias en materia de infraestructura: Colima, Campeche, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala”.

De acuerdo con el análisis, el único estado que, por su tamaño, ha recibido el mayor presupuesto después del Estado de México es Chiapas, la entidad con mayor carencia en materia de infraestructura en 74.7% de escuelas.

Frente a este panorama, el gobierno de Sheinbaum Pardo, quien pretender ser recordada como “la presidenta de la Educación”, proyectó para el 2025 un aumento de 3.15% respecto a lo destinado al FAM Infraestructura Educativa Básica en 2024, al pasar de 12 mil 829 millones de pesos el año que termina, a 13 mil 762 millones, según el Proyecto de PEF 2025.

El asunto, de acuerdo con Mexicanos Primero, es que “la falta de una perspectiva de equidad en la estimación de recursos para infraestructura escolar ocasiona que entidades federativas con mayores necesidades cuenten con menos recursos de la federación de los que requieren”.

Y, peor aún, “al hacer la estimación sin tomar en cuenta estas necesidades, se pasa por alto la afectación que la calidad de la infraestructura tiene en las condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes”.