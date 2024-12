Hubo una explosión de un dron y no de un coche bomba en Sinaloa: García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó hechos de violencia la madrugada de este martes en Sinaloa, con la explosión de un dron y no de un coche bomba, sucedió fuera de zona céntrica de Culiacán y no se reportan heridos.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto con un tipo dron, sí hay un vehículo incendiado. No hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, afirmó al final de la conferencia presidencial.