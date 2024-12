ISSSTE opera corazón de un recién nacido de menos de 15 días

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) realizó una cirugía de corazón a un recién nacido de menos de 15 días en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México.

Especialistas del Hospital General “La Paz”, en Baja California Sur y el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” en la Ciudad de México lograron valorar, trasladar y operar a un recién nacido diagnosticado con una grave cardiopatía congénita, en menos de una semana.

En un comunicado explicaron el padecimiento del menor y la complejidad del proceso quirúrgico que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre, cinco días después de que el menor fuera trasladado.

De acuerdo con el cardiólogo pediatra y ecocardiografista del Hospital General “La Paz”, Luis Mauricio Padilla Castrejón, el menor fue ingresado de urgencia en la clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Baja California Sur, donde se solicitó la intervención del equipo médico del ISSSTE en el Estado para su tratamiento especializado.

Esta valoración se llevó a cabo mediante Telemedicina, luego de que personal del Hospital General “La Paz” enviará la radiografía y el ecocardiograma del menor, estos estudios mostraban la transposición de grandes arterias, una condición crítica en la que los vasos sanguíneos principales salen del corazón en direcciones incorrectas, lo que compromete la oxigenación del cuerpo.

El jefe de servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, Alberto Zárate Fuentes, explicó “esto es un problema grave del corazón, en donde el flujo que sale del corazón, en lugar de estar cruzado, sale vertical o paralelo, lo que compromete mucho la oxigenación y es una cardiopatía que le llamamos crítica, ¿qué es eso?, que se tiene que atender los primeros 30 días de vida”.

Debido a la gravedad, el traslado del menor se realizó vía aérea el miércoles 2 de octubre, dos días después, se llevó a cabo un cateterismo cardíaco al bebé, ya que su oxigenación estaba entre el 65 y 70 por ciento, lo que ponía en peligro su vida, y tres días después, el 7 de octubre, se realizó la intervención quirúrgica.

El médico Alberto Zárate Fuentes, explicó que en la cirugía se reparó el corazón y se logró acomodar en la posición correcta, lo que calificó como un proceso complejo, que afortunadamente obtuvo un resultado favorable debido a la capacidad de reacción de los médicos y las instituciones.

“En la cirugía se reparó el corazón (…) Se logró insertar nuevamente de posición correcta y lograr un resultado óptimo. Es un proceso complejo, pero afortunadamente con los tiempos en los que se trató al bebé, la verdad es que el resultado fue óptimo en todos los aspectos, ya que, desde la primera consulta hasta la cirugía transcurrieron menos de siete días”.

Para el ISSSTE fue muy grato informar que, tras el procedimiento quirúrgico exitoso, el bebé se encuentra en su hogar, recuperándose bajo la vigilancia de los especialistas del instituto en La Paz.

En el comunicado explicaron que las cardiopatías congénitas están presentes en uno de cada 100 recién nacidos, y que no tienen una razón específica que las haga aparecer en el desarrollo del embarazo, por lo que no influye si los papás tienen padecimientos cardíacos o no, finalmente, destacaron que el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” atiende al menos tres pacientes por semana con este tipo de padecimientos.

También aprovecharon para agradecer al subdirector médico del ISSSTE en Baja California Sur, Daniel Salgado Pérez, y al director del hospital, Agustín Donato Acosta Castro, por facilitar el traslado del menor y garantizar que recibiera la atención necesaria a tiempo.

Con esto, el ISSSTE reafirmó su compromiso de reducir tiempos de espera para cirugías, evitar el rezago quirúrgico y la disponibilidad de equipos e insumos para la pronta atención de pacientes sin importar su edad, tal como lo instruye su director general, Martí Batres.