Karla Planter y los retos al frente de la UdeG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La rectora electa de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Alejandrina Planter Pérez, la primera mujer en encabezar esta institución educativa desde su creación, buscará durante su gestión fortalecer la inclusión y el respeto a la diversidad.

Para lograrlo, propone talleres de sensibilización en torno al género y la diversidad; construcción de baños neutros; mejoras a la infraestructura para incluir la huella podal o suelo podo táctil -que sirve para guiar a las personas con discapacidad visual-en todos los espacios; y talleres del lenguaje de señas, entre otras.

Planter Pérez, quien inicia funciones el primero de abril de 2025, será la primera mujer rectora en la UdeG, después de 232 años de historia de esta institución. Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y egresada de la licenciatura en Estudios Políticos en la UdeG, tiene una trayectoria de 15 años en medios de comunicación, además de 32 años de trabajo en la universidad.

En entrevista con Proceso habla sobre su meta de fortalecer la inclusión y también sobre lo que se ha logrado y lo que falta en el tema de la equidad de género.

Ante la pregunta sobre acciones afirmativas a implementar durante su gestión, destacó la importancia de medidas en atención a diversos grupos como la comunidad LGBTQ+, las y los alumnos con debilidad visual y las personas con discapacidad auditiva.

Antes de ser elegida rectora electa, Karla Planter tuvo una reunión con el grupo “Colectivo Diverso”, que la llevó a comprender la importancia de los baños neutros:

“Para toda la comunidad LGBTIQ+ es muy importante que existan en los planteles baños neutros. Lo que implica el baño, la privacidad y cómo para muchos integrantes de esta comunidad se vuelven espacios inseguros es un tema que me parece muy importante atender. Una de las primeras cosas que quiero hacer cuando llegue es establecer que toda la infraestructura en los nuevos centros universitarios se planteé y se piense de esta forma”.

Resultado de dicha reunión, Planter Pérez también comprendió la necesidad de sensibilizar a quienes tienen trato directo con las alumnas y los alumnos, por ejemplo al personal administrativo o a los elementos de seguridad a quienes “todavía no les queda claro una serie de cosas”.

Como ejemplo, mencionó el caso de los cambios de género, en los que, por ley, si media un acta de nacimiento, la institución está obligada a emitir el título con la nueva identidad de género de la persona.

“Y todavía encontramos rescoldos por parte de algunos integrantes que no han entendido bien lo que esto significa. Tenemos que trabajar con ellos y vamos a hacer talleres dirigidos específicamente a los trabajadores administrativos y los de seguridad. Eso también es muy importante, aunque la seguridad no depende directamente de la universidad porque es un tema de terceros sí con los elementos que están ahí por el tema del respeto”, explicó.

De acuerdo con la plataforma “Visible”, Jalisco es la segunda entidad en México, con más agresiones hacia la comunidad LGBTQ+, con 484 casos de violencia o discriminación, sólo después de la Ciudad de México, que registra 675 casos. La plataforma, de la organización Amicus, registra casos de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTQ+.

Equidad de género y acciones contra la violencia hacia las mujeres

Después de muchos años se logró por primera vez no solo elegir a una mujer rectora, sino alcanzar la paridad de género en el Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la UdeG, que se integra por alumnos, profesores, directivos y por un representante de los trabajadores administrativos.

“Sin embargo, esta no es la realidad del resto de la universidad, todavía hay una desproporción muy alta de mujeres en puestos clave directivos. Hay muchas en segundo lugar, pero en la dirección principal todavía no y eso es algo en lo que evidentemente quiero trabajar. No por el hecho de que sean mujeres en sí mismo, sino porque existen muchísimas mujeres con la capacidad y el talento, que tiene el derecho de poder estar en un puesto directivo, pero todavía nos falta mucho”, dijo la rectora.