Sheinbaum rechaza reportaje del NYT sobre narcolaboratorio de fentanilo: "No es muy creíble"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el reportaje del diario estadunidense The New York Times sobre la elaboración de fentanilo por parte del Cártel de Sinaloa y aseguró que lo que presentó "no es muy creíble".

Adelantó que se expondrá científicamente en la "mañanera del pueblo".

"Decir que ya viene de antes este tema del New York Times respecto a la droga. Ya hubo reportajes sobre la captación de estudiantes para la elaboración de drogas muy potentes”, recordó.

Sheinbaum reveló que el próximo 7 de enero se presentará la nueva campaña contra el consumo de fentanilo.

New York Times presentó el reportaje titulado Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa, donde se mostró a un hombre elaborar en una estufa la droga.