Morena niega "hiperpresidencialismo” con la aprobación de las reformas; “son mandato del pueblo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, negó las críticas que califican las reformas constitucionales aprobadas como un acto de “hiperpresidencialismo”, y afirmó que son el mandato del pueblo.

El legislador morenista explicó que quienes “los atacan” lo hacen porque defienden privilegios y agendas ajenas al interés de la mayoría.

“Quieren asustar al país hablando de ‘hiperpresidencialismo’ porque no pueden aceptar que el pueblo ya no los necesita para decidir su destino. Morena trabaja con la mayoría que el pueblo otorgó democráticamente, mientras ellos solo intentan frenar el avance del país con mentiras y berrinches”, resaltó.

El diputado resaltó que Morena cumplió con su “responsabilidad histórica” al aprobar 16 reformas constitucionales y 17 reformas a leyes secundarias que transforman la vida pública de México, destacando la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Nos acusan de legislar rápido, pero se olvidan que llevamos décadas de rezago. Cada una de estas reformas responde a una necesidad urgente: cerrar brechas de desigualdad, proteger a las mujeres y garantizar justicia laboral. ¿O acaso prefieren que sigamos esperando mientras millones de mexicanos siguen siendo ignorados?”, resaltó.

Para finalizar, el legislador afirmó que el año 2025 la bancada de Morena seguirá adelante con la agenda de “transformación”.

“Combatiremos el nepotismo, prohibiremos la reelección y blindaremos los procesos de adquisiciones y obra pública contra la corrupción. A quienes están incómodos con el cambio, les decimos: no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos. Morena no traiciona al pueblo”, finalizó.