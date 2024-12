Autodefensas de “El Machete” toman cabecera de Pantelhó y se topan con “Los Herrera”

San Cristóbal de las Casas, Chis. (apro).- Integrantes de las autodefensas del pueblo El Machete de Pantelhó, tomaron la cabecera municipal, lo que ocasionó un enfrentamiento con miembros del llamado grupo de “Los Herrera” que controlan el pueblo tsotsil tseltal de Los Altos de Chiapas, informaron pobladores.

Sobre los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que se usaron explosivos. En un comunicado señaló que el Defensor de Derechos Humanos de la dependencia levantó un registro de atención “informando que un conjunto de personas simpatizantes del grupo de Los Herrera ingresó a la cabecera municipal realizando detonaciones de armas de fuego”.

Agregó que sobre la situación informó al grupo interinstitucional conformado por el Ejército, Guardia Nacional y la policía estatal a fin de salvaguardar la paz en la zona.

Los habitantes relataron que los hombres armados de El Machete llegaron a la cabecera aproximadamente a las 3:00 de la tarde. En video difundido en redes sociales argumentaron que las autoridades estatales no atendieron su propuesta de que se reconozca a Julio Pérez Pérez como presidente de un concejo municipal para el período 2024-2027.

“Ni modos compañeros, échenle. Señor gobernador, ya que no nos escuchó a los agentes (rurales) que se estuvieron manifestando (en días pasados en Tuxtla Gutiérrez), ahorita está entrando el pueblo y ya tomaron la cabecera. Así que una disculpa. Ahorita está rodeada la cabecera y todo el pueblo está adentro, así que, ni modos, vamos a luchar con nuestro querido campesino”, se escucha decir a un integrante de El Machete en un video difundido.

El Machete, también difundió imágenes de hombres armados en posiciones estratégicas para disparar y otras en las que se escuchan detonaciones de armas de fuego.

Por su parte, el grupo de Los Herrera difundieron grabaciones de voz en la que se escucha decir:

“Están atacando el pueblo los Machetes, matando gente inocente y el gobierno no hace nada. Le vale madre al gobierno del estado y federal. No atacan al enemigo, están atacando al pueblo inocente. No queda de otra que defendernos a fuego y plomo y si el gobierno no hace nada vamos a seguir”.