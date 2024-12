“Soy desempleado” afirma Salinas de Gortari después de perder su pensión; así le respondió Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El expresidente Carlos Salinas apareció recientemente en un podcast, donde reveló que ya no es pensionado, después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador retirara ese beneficio a los exmandatarios mexicanos en 2018.

Salinas participó en el podcast que lleva por nombre “La Invención de América del Norte”, realizado por la revista Nexos en colaboración con Genuina Media. En seis episodios se discute desde el origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el contexto en el que se firmó y las implicaciones que tuvo.

“Les podría decir que me llamó Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no ahora que alguien nos quitó las pensiones”, se presentó Salinas, para luego aclarar que actualmente se dedica a “la investigación y reflexión sobre temas históricos”, declaró en esta que fue una de las pocas entrevistas que ha dado el exmandatario.

El 3 de diciembre se viralizó el clip de las declaraciones de Salinas, tras lo cual, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum se expresó al respecto, después de que se le preguntara al respecto y si alguno de los exjefes del Ejecutivo había solicitado que les volvieran a entregar sus pensiones, durante la Mañanera del Pueblo, la mañana de este miércoles.

“No, nadie ha solicitado su pensión y, además, no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su Pensión del Bienestar porque... Ah, bueno, pero es para quien vive en México, ¿verdad? Todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla, a menos que regresaran a vivir a México”.

En caso de que Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas de Gortari solicitaran ser beneficiarios de las pensiones del Bienestar, tendrían que cubrir con ciertos requisitos, como tener al menos 65 años de edad y vivir en la República Mexicana, como señaló Sheinbaum. Al momento, sólo López Obrador y Fox Quezada podrían pedir ese subsidio.