Sheinbaum confirma pacto de "no confrontación" entre padres de los 43 y el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La no confrontación, como sucedió en el sexenio anterior, fue parte del acuerdo entre madres y padres de normalistas de Ayotzinapa y el gobierno federal, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

También habrá una nueva revisión de las carpetas de investigación y adelantó que este miércoles “hubo otra detención muy importante del caso Ayotzinapa. Vamos a estar trabajando de esta manera”.

Luego del encuentro este miércoles, en Palacio Nacional, consideró que fue una buena reunión y reiteró “la idea es no confrontarse, sino buscar las salidas”.

La mandataria evitó hablar de los expedientes y archivos en poder del Ejército que reclamaron los familiares de las víctimas desde el gobierno anterior, aunque dejó claro que no habrá protección para nadie.

“Llegamos a distintos acuerdos, nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera, nadie va a proteger a nadie”, dijo sobre ese tema.

“No quisiera mencionar algunos temas en particular que tiene que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir en reuniones con ellos y nuestro objetivo es que hasta que no se encuentre a todos los jóvenes no debe cerrarse esa carpeta nunca”, añadió.

El diálogo con las madres y padres va a continuar debido, también, a que habrá nuevos instrumentos de investigación, que revisa este nuevo equipo de trabajo para llegar a más detenciones, la verdad y a la justicia.

Se conformó un nuevo equipo de trabajo que seguirá encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, por lo tanto la Secretaría de Gobernación y en apoyo también a la fiscalía especial para el caso.

Descartó que se den cambios en la fiscalía especializada, es decir que se mantendrá Rosenda Gómez Piedra.