“¡Te voy a madrear!”: senadores de Morena y el PAN protagonizan riña en el pleno (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores de Morena, Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes, y los panistas Mario Humberto Enrique Vázquez y Enrique Vargas del Villar, estuvieron a punto de llegar a los golpes al finalizar la sesión de este jueves en el pleno.

El conflicto comenzó por una intervención del panista Mario Vázquez, en la que aseguró que Morena amenazó a Miguel Ángel Yunes y él “se las dio”.

En videos difundidos en redes sociales se observa a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, reclamando al panista en el área asignada para la bancada del PAN.

Adán Augusto López, Fernando Salazar fueron a increpar al panista Mario Vázquez por sus críticas a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues dijo que ya las había dado a la 4T. pic.twitter.com/ofwAi4bk59 — Angel Gallegos (@gallegoso) December 6, 2024

Se ve también que López Hernández se acerca a Enrique Vargas, quien es sometido por la espalda por el morenista Luis Fernando Salazar, lo que provocó los jaloneos entre varios legisladores.

En una entrevista posterior al conflicto, el panista dijo que Miguel Ángel Yunes le dijo que lo iba a “madrear” y lo retó a batirse a golpes afuera del Senado o en la avenida Paseo de la Reforma.

"Se dio por alguna expresión de esa naturaleza y él pues se ofendió y en el escaño nuestro, en la parte de senadores del PAN, llegaron amenazantes, muy amenazantes, muy agresivos, Yunes llegó diciendo que me iba a madrear, que me esperaba a fuera, así fuera en Reforma o donde sea”, detalló Mario Humberto Enrique Vázquez.

?? #Almomento | Durante la discusión sobre los cambios al reglamento interno del @senadomexicano, se vivieron momentos de tensión y empujones. @adan_augusto y @EnriqueVargasdV protagonizaron un enfrentamiento, lo que desencadenó una serie de discusiones entre las y los senadores.… pic.twitter.com/3C5tgSBixy — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) December 6, 2024

Posteriormente, dijo el senador panista, Adán Augusto López lo amenazó, se quitó el saco e intentó agredirlos.

“Adán Augusto se quitó la chamarra y quiso dar de golpes a algunos compañeros del PAN, que llamaron a la tranquilidad.

“Se sienten muy poderosos, están con todo, por eso yo llamo a que el Senado garantice, primero, la libertad de expresión en el debate público de los senadores; segundo, que se haga cargo de la seguridad de todos los senadores por todo lo que dicen; tercero, que voy a poner una denuncia por la agresión y las amenazas que se han hecho en mi contra y en contra del senador Vargas. No se vale que actúen premodernos, que sean el Senado de los “Picapiedra”, dijo el senador panista en entrevista.

“Sostengo lo que le dije”: Adán Augusto López

Después del zafarrancho, Adán Augusto López, pidió la palabra desde su escaño y afirmó que asumiría su responsabilidad dentro y fuera de la Cámara Alta.

“Yo asumo mi responsabilidad y sostengo lo que le dije al senador. Pídale una disculpa (a Yunes Márquez). Es un asunto de caballero. A mí no me ocupa, ni me preocupa que me vengan a amenazar, que van a presentar una denuncia en el Parlamento.

“Yo soy responsable de mis palabras y lo que yo digo, hasta el final, lo sostengo. Desde luego que hay una diferencia con el señor senador. Y aquí, afuera o donde quiera, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenérselo en su cara y a solucionar cualquier diferencia que, evidentemente, por el contenido de sus palabras, ya no es un asunto político”, expresó.