Esto es lo que dijo Sheinbaum sobre declaraciones de Trump: “¿Por qué me haces esto?”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que los mexicanos tengan la certeza de que ante el gobierno de Estados Unidos “nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que en la conversación con la mandataria mexicana, “me dijo: '¿Por qué me haces esto?'. Yo le dije: 'No. Sólo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso'”.

Sheinbaum Pardo respondió que el republicano “tiene una manera de comunicar” y recordó algunos de los temas que abordaron durante la llamada que tuvieron recientemente.

“Y él hace una publicación donde dice que ‘vamos a cerrar la frontera’, y pues nunca se habló de eso en la llamada, tampoco… Lo que les planteé aquí, fue así la llamada.

Dije que: ‘hay una estrategia de México para atender la migración, que evita que lleguen las caravanas a la frontera norte, con una visión humanitaria y de atención a los migrantes’”.

También hablaron del tema del fentanilo “y en qué se puede colaborar, con respeto a nuestras soberanías, en temas de investigación e inteligencia. Le planteé la campaña, él hizo una publicación reciente de que va a impulsar una campaña.

Esencialmente fue la llamada sobre esos temas”.

La presidenta aseguró que México es un gran país y su presidenta tiene que mantener la coordinación sin subordinación.

“No voy a entrar tampoco a un debate. Él tiene su manera de comunicar, esta forma. Pero pueden tener la certeza, las y los mexicanos, que nunca vamos a agachar la cabeza ni a ser indignos en una conversación”.

También pidió evitar caer en cualquier provocación, “es importante; pero tengan la certeza de que siempre vamos a representar a México de manera digna”.