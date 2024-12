“¿Por qué me haces esto?”: Trump asegura que Sheinbaum le reclamó por la amenaza de aranceles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, volvió a referirse la noche del jueves a la conversación telefónica que sostuvo en días pasados con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El magnate pronunció un discurso de 11 minutos al aceptar el premio "Patriota Honorario del Año" que le otorgó Fox Nation, plataforma de streaming del canal conservador Fox News.

En la ceremonia celebrada en Long Island, en Nueva York, Trump se jactó de haber logrado más que el presidente Joe Biden en todo su mandato sin haber tomado aún posesión.

En ese contexto, recordó el anuncio que hizo la semana pasada de que, desde su primer día en la Casa Blanca, impondría un arancel del 25 por ciento tanto a Canadá como a México para presionar a ambos países a que aumenten su control fronterizo para evitar el ingreso de migrantes y drogas como el fentanilo.

"Y Justin vino volando, porque hablamos de aranceles del 25 por ciento. Eso es solo el comienzo", dijo Trump al referirse a la visita que le hizo el primer ministro canadiense Justin Trudeau el viernes en su residencia de Mar-a-Lago.

En ese momento surgieron voces desde la audiencia que corearon “51, 51”, en alusión a la broma de que Canadá podría convertirse en el estado 51 de la Unión Americana.

La charla con Sheinbaum

En ese contexto se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, de quien dijo que es "una mujer muy agradable", con quien sostuvo una conversación también muy agradable.

“Pero ella me dijo: '¿Por qué me estás haciendo esto?'. Yo le dije: 'No. Sólo estoy poniendo muchos aranceles porque están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso'".

"Y se detuvo, se detuvo. ¡Sucedió tan rápido!", celebró Trump, quien consideró que no tendría que amenazar con aranceles “pero no tenemos otra opción”.