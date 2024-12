Republicanos atribuyen a Trump el “decomiso histórico” de fentanilo en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Congresistas republicanos atribuyeron a Donald Trump el decomiso “histórico” de fentanilo en Sinaloa anunciado por las autoridades mexicanas la noche pasado martes.

El aseguramiento de más de una tonelada de la droga fue calificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el decomiso histórico más grande de fentanilo.

Sin embargo, congresistas del Partido Republicano consideraron que este decomiso fue resultado de la presión ejercida por Trump, quien amagó con imponer un arancel de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas y canadienses si no detienen la “invasión” de migrantes y estupefacientes a la Unión Americana.

“México tenía la capacidad de detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, pero Biden y Harris nunca lo obligaron a rendir cuentas. ¡El fuerte liderazgo del presidente Trump ya está marcando una diferencia!”, tuiteó Beth Van Duyne, congresista por Texas.

Mexico had the ability to stop the flow of fentanyl into America, but Biden-Harris never held them accountable. President Trump's strong leadership is already making a difference!https://t.co/Lg3KAxoZyM — Congresswoman Beth Van Duyne (@RepBethVanDuyne) December 5, 2024

Corry Mills, de Florida, atribuyó el aseguramiento del fentanilo en Sinaloa a la presión del magnate:

“El liderazgo del presidente electo Trump ya está haciendo que Estados Unidos sea un país más seguro. Apenas unos días después de que exigiera a México que tomara medidas enérgicas contra las drogas y amenazara con imponer aranceles del 25%, las autoridades mexicanas incautaron más de 2 mil 400 libras de fentanilo, la mayor incautación de su historia.

“Con 70 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año, la crisis del fentanilo ha devastado a este país. Mientras Trump se prepara para asumir el cargo, ya se están tomando medidas para detener el flujo de fentanilo y fortalecer nuestra seguridad nacional”, sostuvo el republicano en su perfil de X.

President-elect Trump’s leadership is already making America safer. Just days after he demanded Mexico crack down on drugs and threatened 25% tariffs, Mexican authorities seized over 2,400 lbs of fentanyl, their largest bust ever. With 70,000 U.S. overdose deaths every year, the… — Rep. Cory Mills ???? (@RepMillsPress) December 5, 2024

El texano Dan Crenshaw, quien fue uno de los principales críticos de la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez elogió a su sucesora Claudia Sheinbaum y a García Harfuch por el decomiso en Sinaloa, a la vez que destacó el regreso de Trump a la presidencia.

“Vale la pena destacar algunas acciones muy audaces que ha tomado México contra la operación de fentanilo del cártel de Sinaloa desde que la presidenta Sheinbaum asumió el poder. Y el nuevo secretario de Seguridad Interior, Omar Harfuch, es un ejemplo a seguir.

“Esto, sumado al regreso de Trump a la Casa Blanca, significa que los cárteles finalmente podrían tener una pelea en sus manos”, tuiteó Cremshaw.